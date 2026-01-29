logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Murdoch's News Corp goes west with launch of California Post

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
The newly launched California Post newspaper is shown in downtown Los Angeles, California, U.S., January 28, 2026. REUTERS/Mike Blake
The newly launched California Post newspaper is shown in downtown Los Angeles, California, U.S., January 28, 2026. REUTERS/Mike Blake
MurdochNews CorpwestlaunchCalifornia Post

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
South Korea’s homegrown Nuri rocket: REUTERS
South Korea's fourth space rocket launch successful, sends satellites into orbit
WORLD NEWS
27-11-2025 09:28 HKT
Gamers line up to play Dragonball Z during the first day of Europe's leading digital games fair Gamescom, which showcases the latest trends of the computer gaming scene in Cologne, Germany, August 21, 2019. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo
Japan manga powerhouse 'Dragon Ball' launches store
WORLD NEWS
14-11-2025 21:08 HKT
A Blue Origin New Glenn rocket is fueled for launch with NASA's EscaPADE mission, carrying two satellites to orbit Mars, from the Cape Canaveral Space Force Station in Cape Canaveral, Florida, U.S., November 9, 2025. REUTERS/Joe Skipper
Blue Origin to renew Mars satellite launch bid as geomagnetic storm fades
WORLD NEWS
13-11-2025 13:01 HKT
A person uses an electronic system for tickets for a screening of French director Cedric Klapisch's dramatic comedy "Colours of Time" ("La venue de l'avenir") - recently premiered at the 78th edition of the Cannes Film Festival, at a cinema in Moscow on September 23, 2025. Photo by OLESYA KURPYAYEVA / AFP
French cinema booms in Russia despite political rift
WORLD NEWS
15-10-2025 15:39 HKT
Kai., daughter of Donald Trump, Jr., speaks on Day 3 of the Republican National Convention (RNC), at the Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, U.S., July 17, 2024. REUTERS/Mike Segar/File Photo
Trump's granddaughter launches clothing brand from White House
WORLD NEWS
27-09-2025 21:38 HKT
Rupert Murdoch (L) and Lachlan Murdoch. (AFP/File)
Murdoch family settles dispute over media empire succession
WORLD NEWS
09-09-2025 18:25 HKT
Leapmotor unveils the Lafa 5, on the press and media day of the IAA auto show in Munich, Germany, September 8, 2025. REUTER
China's Leapmotor launches EV hatchback at Munich car show, boosting European lineup
TECH & STARTUP
08-09-2025 16:33 HKT
People look at the SpaceX Starship rocket in Starbase, Texas, as seen from South Padre Island on August 25, 2025. Elon Musk's SpaceX postponed the latest test launch of its massive prototype Starship rocket on August 25, 2025 because of bad weather, the company said on a live webcast. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
SpaceX scrubs latest Starship launch due to bad weather
WORLD NEWS
26-08-2025 13:54 HKT
Astronauts, from left, Oleg Platonov, of Russia, Mike Fincke, Zena Cardman, and Kimiya Yui, of Japan, pose for a photo as they leave the Operations and Checkout Building for a trip the Kennedy Space Center's Launch Pad 39-A and a planned liftoff on a SpaceX Falcon 9 rocket Friday, Aug. 1, 2025, in Cape Canaveral , Fla. (AP Photo/John Raoux)
SpaceX delivers four astronauts to the International Space Station just 15 hours after launch
WORLD NEWS
02-08-2025 16:06 HKT
A view of the Kestrel I Suborbital Launch Vehicle, operated by AtSpace, sister company of Taiwanese rocket startup TiSpace, at an AtSpace facility in Willawong, Queensland, Australia, July 23, 2024. tiSPACE/AtSpace/Handout via REUTERS
Taiwanese rocket fails to achieve Japan's first foreign launch
CHINA NEWS
12-07-2025 15:04 HKT
Workers climb scaffolding at Pok Fu Lam estate to demand four months of unpaid wages
HONG KONG NEWS
28-01-2026 12:28 HKT
Donnie Yen receives honorary doctorate degree
HONG KONG NEWS
26-01-2026 22:31 HKT
‘Another unique place gone’: Vendors and shoppers bid farewell to beloved Kam Sheung Road Flea Market
ARTS & CULTURE
27-01-2026 14:04 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.