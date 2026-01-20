logo
Canada's Carney aims to lead new global trading order less reliant on US

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Canada's Prime Minister Mark Carney speaks to the media at Ritan Park, during the first visit by a Canadian prime minister to China since 2017, in Beijing, China, January 16, 2026. REUTERS/Carlos Osorio
Canada's Prime Minister Mark Carney speaks to the media at Ritan Park, during the first visit by a Canadian prime minister to China since 2017, in Beijing, China, January 16, 2026. REUTERS/Carlos Osorio
Trump posts image of himself with U.S. flag on Greenland
WORLD NEWS
7 mins ago
REUTERS/Kia Johnson
China hits 12 million ton US soybean target pledged in trade truce
MARKET
1 hour ago
Photo by FABRICE COFFRINI / AFP US Treasury Secretary Scott Bessent speaks during a press conference outside of the USA House at the annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos on January 19, 2026.
US Treasury chief says retaliatory EU tariffs over Greenland 'unwise'
WORLD NEWS
4 hours ago
Semiconductor chips are seen on a circuit board of a computer in this illustration picture taken February 25, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration
Taiwan says it will lead high-tech supply chain with US
CHINA NEWS
6 hours ago
People attend a protest against U.S. President Donald Trump's demand that the Arctic island be ceded to the U.S., calling for it to be allowed to determine its own future, in Nuuk, Greenland, January 17, 2026. (Reuters)
EU scrambles to avert Trump Greenland tariffs, prepares retaliation
WORLD NEWS
19-01-2026 15:30 HKT
Members of the Iranian community and supporters hold a doll representing the Iranin Spreme Leader Ali Khamenei on a gallow while other hold signs and pre-regime Iranian flags during a "Solidarity with the People of Iran" event in front of City Hall in Downtown on January 18, 2026 in Los Angeles, California. (AFP)
Thousands march in US to back Iranian anti-government protesters
WORLD NEWS
19-01-2026 15:20 HKT
Photo by BASHAR TALEB / AFP APalestinian man reacts as he inspects a destroyed house after an Israeli military attack on the home of the al-Houli family, in which four people were reportedly killed, west of Deir al-Balah, in the central Gaza Strip on January 16, 2026.
'Nothing's changed' in Gaza as US peace deal enters second phase
WORLD NEWS
17-01-2026 14:28 HKT
Palestinians move past the rubble of residential buildings destroyed during the war, in Gaza City, January 16, 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
US names Rubio, Tony Blair, Kushner to Gaza board under Trump's plan
WORLD NEWS
17-01-2026 11:29 HKT
Photo by ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP A woman walks her dog in the Old Nuuk neighbourhood on January 16, 2026 in Nuuk, Greenland.
Greenlanders put faith in Europe's troops and US Congress
WORLD NEWS
17-01-2026 11:17 HKT
A trader works on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S. (Reuters)
S&P 500, Nasdaq open higher as chip stocks extend rally
MARKET
16-01-2026 22:38 HKT
Mainland student admits faking TOEFL score to graduate from Lingnan University
HONG KONG NEWS
19-01-2026 17:01 HKT
Nine-degree temperature plunge to grip Hong Kong
HONG KONG NEWS
19-01-2026 13:14 HKT
Carina Hong
24-Year-old math prodigy Carina Hong recruits legendary mathematician Ken Ono to AI startup
CHINA NEWS
23 hours ago
