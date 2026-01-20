Canada's Carney aims to lead new global trading order less reliant on US

Read More
EU scrambles to avert Trump Greenland tariffs, prepares retaliation
19-01-2026 15:30 HKT
Thousands march in US to back Iranian anti-government protesters
19-01-2026 15:20 HKT
'Nothing's changed' in Gaza as US peace deal enters second phase
17-01-2026 14:28 HKT
US names Rubio, Tony Blair, Kushner to Gaza board under Trump's plan
17-01-2026 11:29 HKT
Greenlanders put faith in Europe's troops and US Congress
17-01-2026 11:17 HKT
S&P 500, Nasdaq open higher as chip stocks extend rally
16-01-2026 22:38 HKT
Nine-degree temperature plunge to grip Hong Kong
19-01-2026 13:14 HKT