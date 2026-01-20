North Korea's Kim sacks vice premier, rails against 'incompetence'

Read More
North Korea's Kim revamps private security detail, South says
13-01-2026 18:31 HKT
North Korea test-fires hypersonic missiles, KCNA says
05-01-2026 06:27 HKT
North Korea's Kim Jong Un attends New Year celebrations with daughter
01-01-2026 13:32 HKT
North Korean POWs in Ukraine seeking 'new life' in South
24-12-2025 19:17 HKT
North Korea's Kim vows to root out 'evil', scolds lazy officials
12-12-2025 16:38 HKT
North Korea's ruling elite prepares for once-in-5-years party meeting
10-12-2025 15:57 HKT
Nine-degree temperature plunge to grip Hong Kong
19-01-2026 13:14 HKT