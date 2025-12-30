logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Retouched images of Netanyahu's wife, distributed by the state, ignite a fiery ethics debate

WORLD NEWS
46 mins ago
logo
logo
logo
Netanyahu

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo: Reuters
Trump warns Iran of possible strike, urges Hamas to disarm after meeting Netanyahu
WORLD NEWS
30-12-2025 06:49 HKT
Photo: AP
Winter rain floods Gaza camps as Netanyahu heads for US meeting
WORLD NEWS
30-12-2025 02:41 HKT
File Photo/Reuters
Israeli defence minister says no plan to resettle Gaza after hinting at one
WORLD NEWS
24-12-2025 01:00 HKT
Photo: AP
Israel's Netanyahu seeks pardon in years-long corruption trial
WORLD NEWS
01-12-2025 01:44 HKT
Photo by BASHAR TALEB / AFP. Health and civilian workers conduct a mass burial of Palestinians at a cemetery in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on November 10, 2025.
US mediator Kushner and Netanyahu discuss phase two of Gaza truce
WORLD NEWS
11-11-2025 12:47 HKT
Photo by OLIVER CONTRERAS / AFP Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks to the press at the US Capitol following his closed-door meeting with US Speaker of the House Mike Johnson, Republican from Louisiana, in Washington, DC, on February 7, 2025.
Turkey issues genocide arrest warrant against Netanyahu
WORLD NEWS
08-11-2025 12:39 HKT
A drone view shows heavy machinery operating around a destroyed residential neighbourhood, following the withdrawal of the Israeli forces from the area, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in Gaza City, October 18, 2025. (Reuters)
Border crossing to stay closed, Israel says, as US alleges Hamas ceasefire violation
WORLD NEWS
19-10-2025 13:39 HKT
Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado gestures at a protest ahead of the Friday inauguration of President Nicolas Maduro for his third term, in Caracas, Venezuela January 9, 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo
Venezuelan Nobel winner Machado holds call with Netanyahu
WORLD NEWS
18-10-2025 13:06 HKT
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu gives a statement during a visit to the site of the Weizmann Institute of Science, which was hit by an Iranian missile barrage, in the central city of Rehovot, Israel June 20, 2025. JACK GUEZ/Pool via REUTERS/File Photo
Netanyahu in court for graft trial appearance
WORLD NEWS
15-10-2025 19:25 HKT
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reacts next to U.S. President Donald Trump at Ben Gurion International Airport, amid a U.S.-brokered prisoner-hostage swap and ceasefire deal between Israel and Hamas, in Lod, Israel, October 13, 2025. (Reuters)
Hamas begins releasing Israeli hostages, Trump says Gaza war over
WORLD NEWS
13-10-2025 16:47 HKT
Former Miss Hong Kong 2009 Sandy Lau appointed key anti-crime and charity roles
HONG KONG NEWS
10-01-2026 20:25 HKT
21-year-old boss gives staff gold, cash rewards at company dinner
CHINA NEWS
20 hours ago
(File Photo)
Hong Kong braces for 13-degree chill next Wed as intense monsoon approaches 
HONG KONG NEWS
8 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.