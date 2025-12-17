logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Philippines says no evidence of 'terrorist training' after Bondi gunmen's visit

WORLD NEWS
42 mins ago
logo
logo
logo
Photo by DAVID GRAY / AFP Police officers remove police tape from the scene of Sunday’s shooting at Bondi Beach, in Sydney on December 17, 2025.
Photo by DAVID GRAY / AFP Police officers remove police tape from the scene of Sunday’s shooting at Bondi Beach, in Sydney on December 17, 2025.
Philippinesno evidenceterrorist trainingBondigunmenvisit

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Australian Prime Minister Anthony Albanese, center, is briefed by police after laying flowers at the Bondi Pavilion, a day after a shooting at Bondi Beach in Sydney, Monday, Dec. 15, 2025.(Dean Lewins/AAP Image via AP)
What to know about a Philippines region with militant history visited by Bondi Beach suspects
WORLD NEWS
2 hours ago
FILE PHOTO: Police officers stand guard outside the house of the suspects of a shooting incident on a Jewish holiday celebration at Bondi Beach, in Bonnyrigg, Sydney, Australia, December 15, 2025. REUTERS/Alasdair Pal/File Photo
Philippines confirms visit by alleged Bondi gunmen amid terrorism concerns
WORLD NEWS
16-12-2025 17:59 HKT
Photo by DAVID GRAY / AFP The police search for evidence around the area where the Bondi Beach shooting took place in Sydney on December 16, 2025.
Australian PM says 'Islamic State ideology' drove Bondi Beach gunmen
WORLD NEWS
16-12-2025 15:21 HKT
FILE PHOTO: The logo of British multinational oil and gas company Shell is displayed during the LNG 2023 energy trade show in Vancouver, British Columbia, Canada, July 12, 2023. REUTERS/Chris Helgren/File Photo
Shell sued in UK over 2021 Philippines typhoon: NGOs
WORLD NEWS
11-12-2025 10:00 HKT
British Prime Minister Keir Starmer leaves 10 Downing Street in London, Britain, November 12, 2025. REUTERS/Phil Noble/File Photo
British PM Starmer plans to visit China in late January, sources say
CHINA NEWS
03-12-2025 21:43 HKT
Migrant domestic workers seek support, solace after Hong Kong fire
HONG KONG NEWS
01-12-2025 12:34 HKT
Pope Leo XIV waves at Ataturk Airport as he departs from Turkey to Lebanon. (Reuters)
Pope Leo takes peace message to Lebanon, target of Israeli strikes
WORLD NEWS
30-11-2025 21:58 HKT
The open lockers and scattered personal belongings inside a dormitory at St. Mary’s Catholic School in Papiri town in Agwarra local government, Niger state. (AFP)
Gunmen seize 315 in latest Nigerian mass school kidnapping
WORLD NEWS
23-11-2025 15:35 HKT
FILE - Luigi Mangione is escorted into Manhattan state court in New York, Sept. 16, 2025. (AP Photo/Seth Wenig, file)
Federal prosecutors say Bondi’s comments shouldn’t affect Luigi Mangione’s death penalty case
WORLD NEWS
22-11-2025 18:17 HKT
Cristiano Ronaldo attends a dinner hosted by U.S. President Donald Trump for Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, at the White House in Washington, D.C., U.S., November 18, 2025. REUTERS/Tom Brenner
Soccer superstar Ronaldo joins Saudi crown prince during a White House visit
WORLD NEWS
19-11-2025 09:25 HKT
Consumer watchdog finds carcinogen in popular face washes from Muji, BCL and Detclear
HONG KONG NEWS
15-12-2025 13:45 HKT
Woman burned, more than 10 trapped on roof in Tuen Mun residential fire
HONG KONG NEWS
15 hours ago
Photo: AFP
Bondi hero who wrestled gun from attacker may lose arm, says he has no regrets
WORLD NEWS
15 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.