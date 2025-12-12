Trump exasperated by his poor polling on the economy

Read More
On Venezuela, how far will Trump go?
11-12-2025 12:06 HKT
HK de facto central bank cuts base rate, warns of US rate uncertainties
11-12-2025 10:50 HKT
US seizes sanctioned oil tanker off coast of Venezuela, Trump says
11-12-2025 09:21 HKT
US judge says Trump must end National Guard deployment in Los Angeles
11-12-2025 03:42 HKT
Thailand-Cambodia border clash tests Trump's tariff diplomacy
10-12-2025 19:59 HKT
Trump supporters say prices too high, but president has cure
10-12-2025 12:49 HKT
CupNoodles Museum to close in January after four-year run
10-12-2025 19:32 HKT