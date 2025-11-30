logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Pope Leo takes peace message to Lebanon, target of Israeli strikes

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Pope Leo XIV waves at Ataturk Airport as he departs from Turkey to Lebanon. (Reuters)
Pope Leo XIV waves at Ataturk Airport as he departs from Turkey to Lebanon. (Reuters)
PopeLebanonvisit

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Pope Leo XIV (C) gestures to the crowd from the popemobile as he leaves at the end of the mass of Jubilee of Choirs and Choral Society at St. Peter's Square in The Vatican on November 23, 2025. (AFP)
Pope heads to Turkey, Lebanon in first overseas trip
WORLD NEWS
24-11-2025 14:49 HKT
Cristiano Ronaldo attends a dinner hosted by U.S. President Donald Trump for Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, at the White House in Washington, D.C., U.S., November 18, 2025. REUTERS/Tom Brenner
Soccer superstar Ronaldo joins Saudi crown prince during a White House visit
WORLD NEWS
19-11-2025 09:25 HKT
China’s President Xi Jinping looks on during a signing ceremony with Spain's King Felipe VI at the Great Hall of the People in Beijing, China November 12, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool
China plays up image of reliable partner as kings and queens visit
CHINA NEWS
14-11-2025 12:32 HKT
U.S. Secretary of State Marco Rubio gives a thumbs up as he speaks during a reception with Central Asian states' foreign ministers at the State Department in Washington, D.C., U.S., November 5, 2025. REUTERS/Nathan Howard/File Photo
Rubio plans to visit five Central Asian states in 2026
WORLD NEWS
06-11-2025 09:44 HKT
From National Games to Grand Prix: an ultimate guide to unforgettable Nov in Macau
TRAVEL & LEISURE
05-11-2025 21:01 HKT
Syria's interim President Ahmed al-Sharaa (File Photo)
Syrian leader to discuss sanctions, reconstruction in US visit: FM
WORLD NEWS
02-11-2025 18:37 HKT
Chinese Premier Li Qiang and Australia's Prime Minister Anthony Albanese shake hands after making opening remarks at Parliament House in Canberra, Australia, Monday, June 17, 2024. (Reuters)
Australia PM says China's Premier Li to visit Australia in 2026
CHINA NEWS
02-11-2025 11:55 HKT
Photo by RABIH DAHER / AFP Smoke rises following an Israeli airstrike on the outskirts of the southern Lebanese village of Ej Jarmaq on October 30, 2025.
Israel carries out deadly incursion in south Lebanon
WORLD NEWS
30-10-2025 19:24 HKT
Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a press conference at the prime minister's office in Tokyo, Japan, Tuesday, Oct. 21, 2025. Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS
Japan's Takaichi faces early test of defence ambitions with Trump visit
WORLD NEWS
24-10-2025 10:33 HKT
Pope Leo XIV gestures to faithfull from the popemobile as he leaves St. Peter's Square at the Vatican after the Jubilee Mass for the missionary world and migrants, on October 5, 2025. (AFP)
Pope Leo to make first papal trip to Turkey and Lebanon
WORLD NEWS
07-10-2025 22:18 HKT
Heroic Filipina helper who shielded 3-month-old baby with her body fights for life after Tai Po fire
HONG KONG NEWS
29-11-2025 12:20 HKT
Body found as DVIU continues grim search at Wang Fuk Court
HONG KONG NEWS
9 hours ago
Tai Po fire death toll rises to 146, 79 injured
HONG KONG NEWS
5 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.