Ukraine negotiators to hold talks in US on plan to end war

Putin says authorities must 'strengthen' Russian identity in Ukraine
26-11-2025 17:00 HKT
Trump sends Witkoff to Moscow in hopes of finalizing Ukraine deal
26-11-2025 12:33 HKT
Out of Mariupol: teenagers flee Russian draft in occupied Ukraine
26-11-2025 09:01 HKT
US and Kyiv discuss reworked plan to end war in Ukraine
25-11-2025 10:30 HKT
Zelensky says US plan means Ukraine loses 'dignity' - or an ally
22-11-2025 13:45 HKT
