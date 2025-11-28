logo
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

US to review immigrant visas as National Guard soldier dies after attack

WORLD NEWS
2 hours ago
Photo by JIM WATSON / AFP US President Donald Trump participates in a video call with military service members from his Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on November 27, 2025, during the Thanksgiving holiday.
U.S. President Donald Trump looks on aboard Air Force One during travel to Palm Beach, Florida, from Joint Base Andrews, Maryland, U.S., November 25, 2025. REUTERS/Anna Rose Layden
Trump says US will soon take action against Venezuelan drug traffickers on land
WORLD NEWS
3 hours ago
US President Donald Trump, left, and Sanae Takaichi, Japan's prime minister, during a signing ceremony for a document on the implementation of the US Japan trade deal at Akasaka Palace state guest house in Tokyo, Japan, on Tuesday, Oct. 28, 2025. Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS/File Photo
China's top paper urges US to rein in Japan over Taiwan
CHINA NEWS
27-11-2025 10:20 HKT
Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., November 25, 2025. REUTERS/Brendan McDermid
Wall Street opens higher as December Fed rate-cut bets grow
MARKET
26-11-2025 22:46 HKT
Paulette Phillips speaks with Nancy McNealy of KansasWorks during a job fair for federal workers fired in recent weeks through job cuts, organized by the National Treasury Employees Union (NTEU) in Kansas City, Missouri, U.S. March 15, 2025. Phillips is currently a federal employee working at the IRS, she's at the job fair to research backup employment opportunities in the event she is fired. REUTERS/Chase Castor
US weekly jobless claims fall amid steady labor market conditions
MARKET
26-11-2025 22:15 HKT
FILE - Tourists flock to Mather Point at Grand Canyon National Park, Oct. 1, 2025, in Grand Canyon, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin, File)
National Parks to raise fees for millions of international tourists to popular US parks
WORLD NEWS
26-11-2025 14:35 HKT
A load of soybeans is dumped into an elevator hopper during harvest season at Deerfield AG Services grain elevator facility in Massillon, Ohio, U.S., October 7, 2021.REUTERS/Dane Rhys
China buys at least 10 US soybean cargoes in new deals after Trump-Xi call
MARKET
26-11-2025 14:21 HKT
Photo by HECTOR RETAMAL / AFP A view of the under-construction Rare Earth Industrial Park is seen in Anyuan county, Ganzhou, in eastern China's Jiangxi province on November 21, 2025.
How China leveraged its rare earths dominance over the US
CHINA NEWS
26-11-2025 11:43 HKT
U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping talk as they leave after a bilateral meeting at Gimhae International Airport, on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, in Busan, South Korea, October 30, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
Trump says China's Xi 'more or less agreed' to accelerate purchases of US goods
CHINA NEWS
26-11-2025 10:25 HKT
Federal Reserve Governor Stephen Miran speaks during an interview with CNBC on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., November 10, 2025. REUTERS/Brendan McDermid
Fed's Miran ties rising unemployment to current setting of monetary policy - Fox Business
MARKET
25-11-2025 22:21 HKT
REUTERS
Rising energy costs lift US producer prices in September
MARKET
25-11-2025 21:58 HKT
Tai Po fire death toll reaches 94 as flames re-ignite overnight
BREAKING NEWS
5 hours ago
'I don't think I can take it anymore...' Families tearfully await news of loved ones in Tai Po tragic fire
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Friends mourn firefighter killed in Tai Po five-alarm blaze
HONG KONG NEWS
27-11-2025 03:13 HKT
