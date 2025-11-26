Canada's captive whales face euthanasia threat and uncertain future

Read More
Canada searches for grizzly bear that attacked school group
22-11-2025 11:25 HKT
Canada's Carney says he apologised to Trump over Reagan ad
01-11-2025 16:15 HKT
Trump rejects resuming Canada trade talks after ad dispute
01-11-2025 10:23 HKT
Trump says increasing tariffs on Canada by 10 percent
26-10-2025 12:13 HKT
Trump says all trade talks with Canada are terminated
24-10-2025 10:39 HKT
Carney cautious about report of potential Canadian trade deal with US
21-10-2025 22:59 HKT
China says 'no winners' in trade war after cooking oil threat
15-10-2025 20:28 HKT
Helper dies after employer sees collapse on home CCTV in Mong Kok
25-11-2025 12:58 HKT