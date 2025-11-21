logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Zelenskiy ready for 'honest' work on US-backed plan as Europeans push back

WORLD NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks during a joint news briefing with U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, February 12, 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks during a joint news briefing with U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, February 12, 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
Zelenskiy'honest' workUS-backed planEuropeans

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy holds a news briefing, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, October 10, 2025. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Zelenskiy says Kyiv ready for peace talks, but will not cede territory
WORLD NEWS
28-10-2025 19:14 HKT
A handout picture provided by the Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei official website shows him speaking during a televised address in Tehran, on September 23 2025. (Photo by KHAMENEI.IR / AFP)
Iran meets Europeans but no breakthrough as Tehran pushes back
WORLD NEWS
24-09-2025 09:08 HKT
Photo: Reuters
Russia and Ukraine stage new prisoner exchange after UAE mediation
WORLD NEWS
25-08-2025 05:06 HKT
President Donald Trump, center, walks in the Cross Hall with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, followed by British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron, German Chancellor Friedrich Merz, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Finnish President Alexander Stubb, NATO Secretary General Mark Rutte and European Commission President Ursula von der Leyen, at the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
NATO defense chiefs hold virtual meeting on Ukraine security guarantees
WORLD NEWS
20-08-2025 17:31 HKT
Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on economic issues in Moscow, Russia, August 12, 2025. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS/File Photo
Overnight Russian attack shows Putin does not want peace, Ukraine says
WORLD NEWS
19-08-2025 16:59 HKT
U.S. President Donald Trump sits with European Commission President Ursula von der Leyen, after the announcement of a trade deal between the U.S. and EU, in Turnberry, Scotland, Britain, July 27, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
Trump, EU's von der Leyen discuss plight of children in war
WORLD NEWS
19-08-2025 14:38 HKT
NATO Secretary General Mark Rutte speaks with journalists following a television interview at the White House on the day of U.S. President Donald Trump's meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy and European leaders amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., August 18, 2025. REUTERS/Al Drago
Rutte says Article 5 type deal considered for Ukraine, NATO membership not discussed
WORLD NEWS
19-08-2025 13:35 HKT
This combination of pictures created on August 18, 2025 shows US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Washington, DC, on August 18, 2025 and Russian President Vladimir Putin in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025.(Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Putin and Zelensky set for peace summit after Trump talks
WORLD NEWS
19-08-2025 10:08 HKT
Ukrainian President Volodymyr Zelensky, US President Donald Trump, and French President Emmanuel Macron stand for a family photo with European leaders in the Cross Hall of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Trump floats Ukraine security pledges in talks with Zelensky and Europeans
WORLD NEWS
19-08-2025 10:02 HKT
Trump tells Zelensky US would help with Ukraine's security in a peace deal
WORLD NEWS
19-08-2025 05:01 HKT
Hong Kong drops in English rankings, falling behind Malaysia and the Philippines
HONG KONG NEWS
17 hours ago
Half-naked Chinese woman dies in Bali hostel riddled with bedbugs after alleged poisoning
CHINA NEWS
17 hours ago
Eight charged for using false licences to apply for direct issuance of HK driving licences
HONG KONG NEWS
19-11-2025 21:05 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.