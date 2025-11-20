NASA unveils close-up pictures of the comet popping by from another star

Read More
Blue Origin launches NASA Mars mission and nails booster landing
14-11-2025 09:32 HKT
Trump again taps Musk ally Jared Isaacman to lead NASA
05-11-2025 10:30 HKT
Musk, NASA chief Duffy jostle over space agency leadership
22-10-2025 10:35 HKT
Texas woman finds wayward NASA equipment in wheat field
14-10-2025 03:42 HKT
NASA Crew-10 astronauts depart space station after five-month mission
09-08-2025 13:07 HKT
Jim Lovell, commander of NASA's Apollo 13 moon mission, dies at 97
09-08-2025 12:34 HKT
NASA races to put nuclear reactors on Moon and Mars
06-08-2025 12:27 HKT
Japan's ispace fails again at lunar touchdown with Resilience lander
06-06-2025 15:47 HKT
Hong Kong wakes to 13.2°C — coldest morning of the season
19-11-2025 11:25 HKT