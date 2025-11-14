logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Blue Origin launches NASA Mars mission and nails booster landing

WORLD NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
A Blue Origin New Glenn rocket launches on NASA's EscaPADE mission, which is carrying two satellites to orbit Mars, from the Cape Canaveral Space Force Station in Cape Canaveral, Florida, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Joe Skipper
A Blue Origin New Glenn rocket launches on NASA's EscaPADE mission, which is carrying two satellites to orbit Mars, from the Cape Canaveral Space Force Station in Cape Canaveral, Florida, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Joe Skipper
Blue OriginNASAmarsMars missionbooster landing

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Jared Isaacman, U.S. President Donald Trump's nominee to be administrator of the National Aeronautics and Space Administration (NASA) testifies during a Senate Commerce, Science, and Transportation confirmation hearing on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., April 9, 2025. REUTERS/Ken Cedeno/File Photo
Trump again taps Musk ally Jared Isaacman to lead NASA
WORLD NEWS
05-11-2025 10:30 HKT
Elon Musk attends the opening ceremony of the new Tesla Gigafactory for electric cars in Gruenheide, Germany, March 22, 2022. Patrick Pleul/Pool via REUTERS
Musk, NASA chief Duffy jostle over space agency leadership
WORLD NEWS
22-10-2025 10:35 HKT
Photo: AP
Texas woman finds wayward NASA equipment in wheat field
WORLD NEWS
14-10-2025 03:42 HKT
Tesla Motors CEO Elon Musk speaks next to the company's newest Model S during the Model S Beta Event held at the Tesla factory in Fremont, California October 1, 2011. REUTERS/Stephen Lam/File Photo
Musk's Tesla package pays him billions even if he misses 'Mars-shot' goals 
WORLD NEWS
10-10-2025 09:16 HKT
People look at the SpaceX Starship rocket in Starbase, Texas, as seen from South Padre Island on August 25, 2025. Elon Musk's SpaceX postponed the latest test launch of its massive prototype Starship rocket on August 25, 2025 because of bad weather, the company said on a live webcast. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
SpaceX scrubs latest Starship launch due to bad weather
WORLD NEWS
26-08-2025 13:54 HKT
A handler is reflected on a showcase as he organizes meteorite NWA 16788, the largest known piece of Mars on Earth, during the press preview of Sotheby’s Natural History auction in New York City, U.S., July 8, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz
Auction of world's largest Mars meteorite sparks ownership debate
WORLD NEWS
13-08-2025 16:16 HKT
The NASA logo is seen at Kennedy Space Center ahead of the NASA/SpaceX launch of a commercial crew mission to the International Space Station in Cape Canaveral, Florida, U.S., April 16, 2021. REUTERS/Joe Skipper/File Photo
NASA Crew-10 astronauts depart space station after five-month mission
WORLD NEWS
09-08-2025 13:07 HKT
Apollo 13 astronaut Jim Lovell (L to R), former NASA Administrator Dan Goldin, Sen. John Glenn and NASA Administrator Charles Bolden talk at a private memorial service celebrating the life of Neil Armstrong at the Camargo Club in Cincinnati, Ohio in this August 31, 2012 NASA handout photo/File Photo
Jim Lovell, commander of NASA's Apollo 13 moon mission, dies at 97
WORLD NEWS
09-08-2025 12:34 HKT
A SpaceX Falcon 9 rocket with the Crew Dragon capsule Endeavour carrying the Crew-11 mission lifts off from Launch Complex 39A at NASA’s Kennedy Space Center in Florida on August 1, 2025. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
SpaceX agrees to take Italian experiments to Mars
WORLD NEWS
08-08-2025 14:48 HKT
The NASA logo is seen at Kennedy Space Center ahead of the NASA/SpaceX launch of a commercial crew mission to the International Space Station in Cape Canaveral, Florida, U.S., April 16, 2021. REUTERS/Joe Skipper/File Photo
NASA races to put nuclear reactors on Moon and Mars
WORLD NEWS
06-08-2025 12:27 HKT
logo
(Video from Facebook)
Students’ silent thank you in Tin Shui Wai echoes through hearts online
HONG KONG NEWS
23 hours ago
Taxi driver fined $2,000 and license suspended for trying to overcharge passengers during Golden Week
HONG KONG NEWS
18 hours ago
Fire breaks out at 1500-year-old Yongqing Temple in Jiangsu
CHINA NEWS
21 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.