logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Spain unveils plan to remodel contested Franco monument

WORLD NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
Photo by EMILIO NARANJO / POOL / AFP General view at dawn of the underground basilica formerly known as the Valle de los Caidos (Valley of the Fallen) mausoleum in San Lorenzo del Escorial on October 24, 2019, prior to the exhumation of Spanish dictator Francisco Franco.
Photo by EMILIO NARANJO / POOL / AFP General view at dawn of the underground basilica formerly known as the Valle de los Caidos (Valley of the Fallen) mausoleum in San Lorenzo del Escorial on October 24, 2019, prior to the exhumation of Spanish dictator Francisco Franco.
SpainremodelfrancoFranco monument

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Spanish shepherd Álvaro Esteban and Sudanese shepherd Osam Abdulmumen walk through the countryside while heading to gather a sheep herd in Los Cortijos, central Spain, Tuesday, Oct. 7, 2025. (AP Photo/Bernat Armangue)
A neglected and ancient trade in Spain gets a boost from African migrants
WORLD NEWS
25-10-2025 18:29 HKT
Customers speak with a salesman at a BYD dealership in Sant Cugat del Valles, near Barcelona, Spain, September 12, 2025. REUTERS/ Albert Gea
Spain the frontrunner for Chinese carmaker BYD's third European plant, sources say
CHINA NEWS
14-10-2025 12:52 HKT
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference, at the NATO summit in The Hague, Netherlands, June 25, 2025. REUTERS/Brian Snyder
Trump floats dropping Spain from NATO alliance
WORLD NEWS
10-10-2025 18:41 HKT
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent and Chinese Vice Premier He Lifeng pose during U.S.-China trade and economic talks at Santa Cruz Palace, Spain's main foreign ministry office, in Madrid, Spain, September 14, 2025. United States Treasury/Handout via Reuters.
US, China end first day of talks in Spain on trade, TikTok deadline
MARKET
15-09-2025 10:09 HKT
England's Leah Williamson and Keira Walsh lift the trophy as they celebrate with teammates after winning the UEFA Women's Euro 2025. (Reuters)
Kelly the hero as England sink Spain in shootout to win Euro 2025
FOOTBALL
28-07-2025 10:52 HKT
Liverpool's forward Diogo Jota dies in car crash in Spain
BREAKING NEWS
03-07-2025 16:40 HKT
Portugal's Cristiano Ronaldo lifts the trophy as he celebrates with teammates after winning the Nations League. (Reuters)
Portugal win Nations League title with shootout triumph over Spain
FOOTBALL
09-06-2025 08:39 HKT
Fans are seen after the matches get suspended due to a power outage. (Reuters)
Tennis matches suspended at Madrid Open over large-scale power outage
SPORTS NEWS
28-04-2025 22:05 HKT
A woman uses her cell phone's flashlight in the dark after the matches get suspended due to a power outage. (Reuters)
Power outage hits large parts of Spain and Portugal
WORLD NEWS
28-04-2025 21:58 HKT
Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP A Palestinian man inspects parts of a burnt house after an Israeli settlers attack in the village of Beit Lid, east of Tulkarm in the occupied West Bank on November 11, 2025.
Israeli police say settlers arrested after West Bank clashes
WORLD NEWS
5 mins ago
Brothers found dead in suspected suicide; elder starved, younger overdosed
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Russian crypto couple kidnapped and killed in Dubai after failing to pay ransom
WORLD NEWS
9 hours ago
source: Facebook
Public pressure forces MTR to backtrack on Ho Man Tin signage
HONG KONG NEWS
11-11-2025 12:59 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.