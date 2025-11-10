BBC apologises over Trump speech row after two bosses resign

Read More
Trump says no US officials to attend G20 in South Africa
08-11-2025 16:58 HKT
Trump says expects int'l stabilization force in Gaza 'very soon'
07-11-2025 15:30 HKT
Trump says 'open' to considering lifting Iran sanctions
07-11-2025 14:24 HKT
Trump versus Mamdani: the president's newest showdown
07-11-2025 12:16 HKT
Trump blasts Democrats as government shutdown becomes longest ever
06-11-2025 13:12 HKT
'AI president': Trump deepfakes glorify himself, trash rivals
06-11-2025 10:35 HKT
Mamdani to Trump: 'Turn the volume up'
05-11-2025 18:15 HKT