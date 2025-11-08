logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

France moves to suspend Shein website as first store opens in Paris

WORLD NEWS
59 mins ago
logo
logo
logo
A protestor holds a banner reading "Shein profits from the forced labour of the Uyghurs" during the opening of Asian e-commerce giant Shein's first physical store at the Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) department store in Paris on November 5, 2025. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
A protestor holds a banner reading "Shein profits from the forced labour of the Uyghurs" during the opening of Asian e-commerce giant Shein's first physical store at the Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) department store in Paris on November 5, 2025. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
FrancesheinShein websitefirst storeParis

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Shein logo and French flag in this illustration taken November 5, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
France ramps up pressure on EU to investigate Shein over sex dolls, weapons
WORLD NEWS
06-11-2025 18:19 HKT
Shein logo and their web shop are seen in this illustration taken, May 16, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Inside Shein's fast-fashion fight in France
WORLD NEWS
04-11-2025 19:23 HKT
Photo by JULIE SEBADELHA / AFP Director of Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) Karl Cottendin (C) addresses media during a protest of activists belonging to Mouv'Enfants, a movement fighting against all forms of violence against children, in front of the Parisian department store in Paris on November 3, 2025, after Chinese company Shein was selling on its online platform dolls of a likely "child pornography nature".
Shein vows to cooperate with France in childlike sex doll probe
WORLD NEWS
04-11-2025 18:17 HKT
Photo by JULIE SEBADELHA / AFP Suzanne Frugier, general secretary of Mouv'Enfants, a movement fighting against all forms of violence against children, takes part in a protest in front of the BHV department store in Paris on November 3, 2025, after Chinese company Shein was selling on its online platform dolls of a likely "child pornography nature".
Shein bans sex dolls after France outrage over 'childlike' ones
WORLD NEWS
04-11-2025 12:51 HKT
Visitors walk below the glass Pyramid at the Louvre Museum on the day it reopened to the public for the first time since last Sunday's heist, while the Galerie d'Apollon where eight pieces of Napoleon and the Empress's jewelry collection displayed in the gallery were stolen by thieves, remains closed, in Paris, France, October 22, 2025. (Reuters)
Stolen Louvre jewels uninsured: French Ministry of Culture
WORLD NEWS
22-10-2025 20:13 HKT
Photo by DIMITAR DILKOFF / AFP. French police officers patrol in front of the Louvre Museum after it was robbed, with the Louvre Pyramid designed by Ieoh Ming Pei in the background, in Paris on October 19, 2025.
Louvre denies tapping Israeli firm in theft probe
WORLD NEWS
21-10-2025 11:05 HKT
Photo by DIMITAR DILKOFF / AFP. French police officers stand in front of the Louvre Museum after a robbery, in Paris on October 19, 2025.
France intensifies hunt for Louvre raiders
WORLD NEWS
21-10-2025 10:02 HKT
Delphine Daviet (L), mother of Lola, speaks with people came to support her during a recess in the trial of Dahbia Benkired, accused of raping, torturing, and killing Lola Daviet, a 12-year-old girl, in 2022, at the Paris Assize Court on October 17, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
France tries woman for rape and murder of schoolgirl
WORLD NEWS
17-10-2025 20:28 HKT
Russian exiled dissident Vladimir Osechkin poses during a photo session on September 20, 2022 in Paris. Photo by JOEL SAGET / AFP
France charges four over plot against Russia dissident
WORLD NEWS
17-10-2025 16:46 HKT
Figurines are seen in front of the Booking.com logo in this illustration taken, February 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Airbnb and Booking.com accused in France over Israeli settlement listings
WORLD NEWS
17-10-2025 11:29 HKT
Former principal jailed over 4 years for leaking exam papers to lover’s tutoring center
HONG KONG NEWS
03-11-2025 18:02 HKT
Customs seize $100m in smuggled gold and precious metals hidden in air cargo
HONG KONG NEWS
05-11-2025 20:44 HKT
(File Photo)
Hong Kong vs Singapore Asian Cup Qualifier tickets snapped up in under 90 minutes
HONG KONG NEWS
23 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.