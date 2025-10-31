logo
Nvidia partners with South Korean government, companies to boost AI development

WORLD NEWS
41 mins ago
NVIDIA CEO Jensen Huang speaks on how AI infrastructure and AI factories that generate intelligence at scale are powering a new industrial revolution, at Washington Convention Center, Tuesday, Oct. 28, 2025, in Washington.
OpenAI CEO Sam Altman attends an event to pitch AI for businesses in Tokyo, Japan February 3, 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Altman touts trillion-dollar AI vision as OpenAI restructures to chase scale
WORLD NEWS
29-10-2025 22:12 HKT
AI (Artificial Intelligence) letters and robot hand are placed on computer motherboard in this illustration created on June 23, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Australian police design AI tool to decipher predators' Gen Z slang
WORLD NEWS
29-10-2025 15:34 HKT
A logo for Amazon Web Services (AWS) is seen at the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at Porte de Versailles exhibition center in Paris, France, June 12, 2025. REUTERS/Benoit Tessier
Amazon to invest $5 billion in South Korea AI data centres
WORLD NEWS
29-10-2025 13:28 HKT
Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP. Yasir Al-Rumayyan, head of the Public Investment Fund, Saudi Arabia's influential sovereign wealth fund, addresses the opening ceremony of the Future Investment Initiative, in Riyadh on October 28, 2025.
Saudi hosts world's business elite with eyes on gigaprojects, AI
WORLD NEWS
28-10-2025 16:22 HKT
Photo by RICARDO MAKYN / AFP. Fishermen boats are tied together in preparation for the arrival of Hurricane Melissa near the fishing village of Rae Town, East Kingston, Jamaica, on October 25, 2025.
AI-generated fakes proliferate as Hurricane Melissa nears Jamaica
WORLD NEWS
28-10-2025 11:31 HKT
A Google logo is seen at a company research facility in Mountain View, California, U.S., May 13, 2025. REUTERS/Carlos Barria
Google unveils plan to restart US nuclear plant to power AI infrastructure
WORLD NEWS
28-10-2025 09:34 HKT
The headquarters of the People's Bank of China, the central bank, is pictured in Beijing, February 3, 2020. REUTERS/Jason Lee
China monetary policy framework to remain same amid AI impact, central bank adviser says
CHINA NEWS
24-10-2025 13:47 HKT
AI (Artificial Intelligence) letters and robot hand are placed on computer motherboard in this illustration created on June 23, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Online search a battleground for AI titans
WORLD NEWS
23-10-2025 19:44 HKT
An Alibaba logo is displayed at the company's booth at China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, China, September 10, 2025. REUTERS
Alibaba launches AI chatbot service in renewed consumer push
TECH & STARTUP
23-10-2025 14:41 HKT
Drivers walk to the vehicles for their delivery shifts at Amazon’s DUR3 Delivery Station in Milpitas, California on October 22, 2025. (Photo by Laure Andrillon / AFP)
Amazon uses AI to make robots better warehouse workers
WORLD NEWS
23-10-2025 14:29 HKT
Siblings nabbed for laundering HK$13 million through fake sneaker sales
HONG KONG NEWS
28-10-2025 17:44 HKT
Public housing estates ban security guards from opening doors for residents
HONG KONG NEWS
28-10-2025 18:14 HKT
(File Photo)
Couple in 60s caught in sex act on Cheung Chau Pier arrested
HONG KONG NEWS
5 hours ago
