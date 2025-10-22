logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Thailand's ex-PM Paetongtarn quits as party leader

WORLD NEWS
56 mins ago
logo
logo
logo
Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP Thailand's former Prime Minister Thaksin Shinawatra poses with his daughter Thailand's sacked prime minister Paetongtarn Shinawatra as they arrive at the Supreme Court in Bangkok on September 9, 2025, ahead of a ruling on whether he properly served a prison term in 2023.
Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP Thailand's former Prime Minister Thaksin Shinawatra poses with his daughter Thailand's sacked prime minister Paetongtarn Shinawatra as they arrive at the Supreme Court in Bangkok on September 9, 2025, ahead of a ruling on whether he properly served a prison term in 2023.
ThailandPaetongtarnquitsparty leader

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
This handout photo taken and released by the Royal Thai Government on October 16, 2025 shows Thailand prime minister Anutin Charnvirakul and his wife Thananon Niramit being welcomed upon arrival for an official state visit at Wattay International Airport in Vientiane. (Photo by Handout / ROYAL THAI GOVERNMENT / AFP)
Thailand ex-PM Abhisit reinstated as conservative party leader
WORLD NEWS
18-10-2025 21:10 HKT
A Thailand's mobile artillery unit fires towards Cambodia's side after Thailand and Cambodia exchanged heavy artillery on Friday as their worst fighting in more than a decade stretched for a second day, in Surin, Thailand, July 25, 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha
Thai police fire tear gas at Cambodian protesters at a disputed border village
WORLD NEWS
18-09-2025 13:03 HKT
Thai ex-PM Thaksin moved to prison hospital wing
WORLD NEWS
15-09-2025 21:30 HKT
A bank employee gathers Thai baht notes at a Kasikornbank in Bangkok, Thailand, January 26, 2023. REUTERS
Thailand's PM to tackle baht strength as currency soars
MARKET
15-09-2025 17:32 HKT
Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra. (Reuters/File)
Private jet used by Thailand's ex-PM Thaksin Shinawatra lands in Bangkok, flight tracker shows
WORLD NEWS
08-09-2025 16:08 HKT
Thailand's new prime minister Anutin Charnvirakul greets media representatives as he arrives to deliver remarks after the royal endorsement ceremony, at the Bhumjaithai Party's headquarters in Bangkok on September 7, 2025. (AFP)
Thai cannabis-championing tycoon takes office as PM
WORLD NEWS
07-09-2025 14:04 HKT
Thailand’s caretaker Deputy Prime Minister Anutin Charnvirakul and Bhumjaithai Party MPs attend a press conference at the parliament house ahead of a pivotal parliamentary vote on a new prime minister, in Bangkok, Thailand, August 15, 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo
Thailand's next PM reaffirms fresh polls promise
WORLD NEWS
06-09-2025 19:38 HKT
Thailand’s caretaker Deputy Prime Minister Anutin Charnvirakul and Bhumjaithai Party MPs attend a press conference at the parliament house ahead of a pivotal parliamentary vote on a new prime minister, in Bangkok, Thailand, August 15, 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo
Thailand's new prime minister, Anutin Charnvirakul
WORLD NEWS
05-09-2025 20:31 HKT
Bhumjaithai Party leader and prime ministerial candidate Anutin Charnvirakul gestures as he attend a voting session for a new prime minister at the parliament, following the Constitutional Court's removal of Prime Minister Paetongtarn Shinawatra from office for an ethics violation, in Bangkok, Thailand, September 5, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Thailand's Anutin Charnvirakul elected PM by parliament
WORLD NEWS
05-09-2025 17:13 HKT
logo
Former Thai MP fulfills bold promise with naked dance following Shinawatra's ouster
WORLD NEWS
03-09-2025 20:00 HKT
4 men slashed inside Tsim Sha Tsui convenience store
HONG KONG NEWS
12 hours ago
HK’s next domestic workforce majority
HONG KONG NEWS
20-10-2025 08:00 HKT
Air traffic recording sheds light on final moments before cargo plane veered into sea
HONG KONG NEWS
21-10-2025 16:14 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.