logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Many Syrians are unaware of the first parliamentary election since Assad's fall

WORLD NEWS
8 hours ago
logo
logo
logo
A Syrian woman passes in front of posters showing Syrian-American Jew Henry Hamra, a candidate for the Syrian Parliamentary elections, in the Jewish neighborhood of old Damascus, Syria Friday, Oct. 3, 2025. (AP Photo/Hussein Malla)
A Syrian woman passes in front of posters showing Syrian-American Jew Henry Hamra, a candidate for the Syrian Parliamentary elections, in the Jewish neighborhood of old Damascus, Syria Friday, Oct. 3, 2025. (AP Photo/Hussein Malla)

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Family members Razan Wahbeh, 17, Rajaa Wahbeh, 20, Basem Wahbeh, 52, Rahaf Alshaar, 44, and Raneen Wahbeh, 13, pose for a photo in front of their house in Berlin on Aug. 25, 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
A decade after the refugee crisis that shook Europe, a Syrian family becomes German
WORLD NEWS
03-10-2025 15:56 HKT
In this photo released by the Syrian official news agency SANA, Syria’s interim President Ahmad al-Sharaa receives the final version of the provisional electoral system for the People’s Assembly, in Damascus, Syria, Sunday, July 27, 2025. (SANA via AP, file)
How Syria's first elections since autocrat Assad's ouster are expected to unfold
WORLD NEWS
02-10-2025 15:22 HKT
This picture shows buildings destroyed during Israeli bombardment in the city of Madinat al-Salam (City of Peace) formerly known as Madinat al-Baath until the fall of president Bashar al-Assad, on the Damascus-Quneitra road, in the administrative centre of the Quneitra governorate of southern Syria, on the edge of the Israeli-annexed Golan Heights on September 21, 2025. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)
One million Syrian refugees returned from abroad since Assad fall: UN
WORLD NEWS
25-09-2025 10:36 HKT
Syrian President Ahmed al-Sharaa (L) shake hands with UN Secretary-General Antonio Guterres (R) during the United Nations General Assembly at the UN headquarters in New York City on September 24, 2025. (Photo by Kena Betancur / AFP)
New Syria leader warns on Israel attacks on UN charm mission
WORLD NEWS
25-09-2025 09:30 HKT
Syrian Foreign Minister Asaad Hassan al-Shibani attends a meeting with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov in Moscow, Russia, July 31, 2025. REUTERS/Shamil Zhumatov/Pool/ File Photo
Syria's foreign minister in Washington, a first in 25 years
WORLD NEWS
18-09-2025 18:01 HKT
Lebanese national flag flutters in Beirut, Lebanon, August 18, 2020. REUTERS/Hannah McKay
End of era as Beirut renames Assad avenue after late music legend
WORLD NEWS
06-08-2025 20:24 HKT
Bedouin fighters ride on motorbikes along a street, as Sweida province has been engulfed by nearly a week of violence triggered by clashes between Bedouin fighters and factions from the Druze, at Sweida governorate, Syria, July 18, 2025. REUTERS/Karam al-Masri
Syrian presidency says ceasefire in place, urges parties to respect it
WORLD NEWS
19-07-2025 17:08 HKT
Bedouin fighters ride a car, following renewed fighting between Bedouin fighters and Druze gunmen, despite an announced truce, in Sweida, Syria July 18, 2025. REUTERS/Khalil Ashawi
Syria believed it had green light from US, Israel to deploy troops to Sweida
WORLD NEWS
19-07-2025 16:31 HKT
The Syrian Defense Ministry building sits heavily damaged after alleged Israeli airstrikes in Damascus, Syria, Wednesday, July 16, 2025. (AP Photo/Ghaith Alsayed)
US envoy says Syria and Israel agree to ceasefire as Druze minority and Bedouin clans clash in Syria
WORLD NEWS
19-07-2025 12:08 HKT
This aerial picture shows a view of Bedouin residents dismantling their camp in the vicinity of the Druze al-Mazraa village in Syria's southern Sweida gvernorate on July 17, 2025, as they prepare to leave for safer areas amid ongoing clashes. The southern Sweida province has been gripped by deadly sectarian bloodshed since July 13, with hundreds reportedly killed in clashes pitting Druze fighters against Sunni Bedouin tribes and the army and its allies. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
Syria troops quit Druze heartland after violence leaves nearly 600 dead
WORLD NEWS
18-07-2025 13:40 HKT
T3 signal to remain in force until Sun noon as Matmo nears
HONG KONG NEWS
19 hours ago
(File photo)
HKO to assess need for T8 Signal as Matmo nears HK tmr
HONG KONG NEWS
8 hours ago
Who did he kiss? Jackie Chan's concert moment sparks frenzy
HK & CHINA SHOWBIZ
03-10-2025 22:42 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.