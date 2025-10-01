logo
Japan tightens regulations for converting overseas driving licenses

WORLD NEWS
11 hours ago
Japan's Sanseito party leader Sohei Kamiya speaks during an interview with Reuters in Tokyo, Japan September 25, 2025. REUTERS/Issei Kato
Japan's far-right party courts Trump allies, vows not to get 'wacky'
WORLD NEWS
11 hours ago
Shinjiro Koizumi, currently Japan's Agriculture Minister and son of former PM Junichiro Koizumi, attends a conference in Tokyo on Sep 20, 2025. REUTERS/Issei Kato/Pool
Japan PM contender Koizumi vows wage hikes to counter inflation
WORLD NEWS
20-09-2025 18:51 HKT
Sanae Takaichi speaks before a runoff election at the Liberal Democratic Party's (LDP) leadership election Friday, Sept. 27, 2024, in Tokyo. Hiro Komae/Pool via REUTERS/File Photo
Japan's fiscal dove Takaichi joins race for leadership of ruling party
WORLD NEWS
18-09-2025 19:14 HKT
This picture taken on September 8, 2025 shows people walking past a countdown display for the 2026 Aichi-Nagoya Asian Games in Nagoya, Aichi prefecture. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Japan seeks to ramp up Asian Games buzz with year to go
WORLD NEWS
18-09-2025 13:39 HKT
Palestinians inspect a tent camp, which was sheltering displaced people, after it was damaged in an overnight Israeli air strike on a nearby residential building, in Gaza City, September 13, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File Photo
Japan won't recognise a Palestinian state given US ties, media report says
WORLD NEWS
17-09-2025 13:42 HKT
Japanese Agriculture, Forestry and Fisheries Minister Shinjiro Koizumi speaks during a tasting event of stockpiled rice in Tokyo, Japan May 29, 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Japan's Koizumi, Hayashi run for leadership of ruling party
WORLD NEWS
16-09-2025 19:35 HKT
A tea bush grows after the harvesting season, at a tea plantation in Uji, Kyoto prefecture, Japan June 10, 2025. REUTERS/Michele Pek/File photo
How much for matcha? Prices for the popular powdered tea soar due to global demand
WORLD NEWS
16-09-2025 17:31 HKT
116-year-old Japanese woman Kane Tanaka celebrates during a ceremony to recognise her as the world's oldest person living and world's oldest woman living by the Guinness World Records in Fukuoka, Japan March 9, 2019. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
Japan centenarians reach record high at nearly 100,000
WORLD NEWS
12-09-2025 18:14 HKT
This photo taken on August 28, 2025 shows David Ha, the head of AI tech company Sakana AI, looking at his laptop during an interview at their offices in Tokyo. (Photo by Richard A. Brooks / AFP)
Top Japan start-up Sakana AI touts nature-inspired tech
WORLD NEWS
11-09-2025 14:00 HKT
Japan's Economic Revitalization Minister Ryosei Akazawa speaks to the press upon his arrival at Haneda Airport, a day after ministerial talks on tariffs, with U.S. President Donald Trump joining the negotiators, in Tokyo, Japan, April 18, 2025. REUTERS/Issei Kato/File Photo
US tariffs on Japanese goods to be cut by Sept 16, Japan's Akazawa says on X
MARKET
09-09-2025 10:52 HKT
