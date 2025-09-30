Rescuers run oxygen to survivors in Indonesia school building collapse that buried dozens

Read More
Floods in Indonesia's Bali kill at least nine, officials say
11-09-2025 01:17 HKT
Searchers retrieve bodies as Afghan quake toll expected to rise
04-09-2025 16:24 HKT
Afghanistan airdrops commandos to rescue earthquake survivors
03-09-2025 19:57 HKT
Hope dwindles for survivors days after deadly Afghan quake
03-09-2025 14:36 HKT
Scramble for survivors after Afghan earthquake kills more than 900
02-09-2025 17:15 HKT
20 people missing after deadly Indonesia protests
02-09-2025 13:56 HKT
Thousands protest in Indonesia as military deployed in capital
01-09-2025 20:25 HKT
Deadly Indonesia protests force U-turn on lawmakers' pay
31-08-2025 16:52 HKT
Indonesia's president cancels China trip as protests continue
31-08-2025 12:04 HKT
HK may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival
29-09-2025 19:01 HKT
TVB denies report of sudden employee retirements
29-09-2025 20:52 HKT