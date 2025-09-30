Charlie Kirk murder suspect appears in US court

Read More
Trump broadens crackdown on 'organized' political violence
26-09-2025 11:41 HKT
Sean 'Diddy' Combs due back in court in bid to toss conviction
25-09-2025 20:11 HKT
Kimmel scores decade-high ratings amid Trump fight: Disney
25-09-2025 13:41 HKT
University where Charlie Kirk was shot confronts unwanted infamy
20-09-2025 14:26 HKT
US comics slam 'censorship' after Kimmel pulled
19-09-2025 16:20 HKT
Why was Jimmy Kimmel's late-night show suspended? Here's what we know
19-09-2025 10:37 HKT
HK may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival
29-09-2025 19:01 HKT
TVB denies report of sudden employee retirements
29-09-2025 20:52 HKT