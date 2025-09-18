After the royal pomp, Trump's state visit turns to politics and a meeting with Starmer

Britain's King Charles III (C) glances while standing beside US President Donald Trump at a State Banquet at Windsor Castle, in Windsor, on September 17, 2025, during the second State Visit of US President Donald Trump. US President Donald Trump arrived in Britain for an unprecedented second State Visit, with the UK government rolling out a royal red carpet welcome to win over the mercurial leader. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP)