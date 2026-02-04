Ford and Geely in talks for manufacturing, technology partnership, sources say

Read More
Most automakers post lower January sales
01-02-2026 18:30 HKT
Ford, BYD in talks for hybrid vehicle battery deal, WSJ reports
16-01-2026 11:34 HKT
China's vehicle sales, exports set to cool in 2026
14-01-2026 16:22 HKT
Xiaomi targets 550,000 vehicle deliveries in 2026
04-01-2026 16:16 HKT
Geely's sales rise 24 pc in November
01-12-2025 17:05 HKT
BYD's October vehicle sales down 12 percent from year earlier
02-11-2025 19:04 HKT
Ex-bank staff charged for tipping off relative on ICAC probe
02-02-2026 16:56 HKT
Five govt departments conduct joint inspection at Kwai Chung Plaza
03-02-2026 01:53 HKT