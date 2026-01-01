Hong Kong stocks set to top 30,000 level in 2026

Read More
HK economy set to maintain momentum in 2026: Paul Chan
28-12-2025 16:57 HKT
MPF members loss HK$1,448 each in December
23-12-2025 15:44 HKT
Hong Kong consumer prices grow 1.2 percent in November
22-12-2025 16:45 HKT
HK unemployment rate remains 3.8 pc in November
16-12-2025 16:49 HKT
S&P 500, Nasdaq opens lower as Broadcom adds to AI bubble angst
12-12-2025 22:45 HKT
Manulife (International) completes re-domiciliation to Hong Kong
12-12-2025 17:45 HKT
Hong Kong, China stocks jumped on Friday
12-12-2025 16:56 HKT
HK braces for New Year chill with 10-degree drop expected
31-12-2025 17:19 HKT
Celebrate the New Year: top countdown events in Hong Kong
31-12-2025 15:48 HKT