Hong Kong IPO sees more than twofold increase and reaches $259.4 billion

Read More
HKEX cracks down on digital asset treasury companies: report
22-10-2025 19:38 HKT
HKEX signs MOU with carbon exchanges in GBA to advance ecosystem
23-09-2025 18:40 HKT
HKEX launches one-year LPR swaps with $7 billion debut trades
22-09-2025 19:20 HKT
Lidar authority Hesai 65 times oversubscribed ahead of Hong Kong IPO
10-09-2025 16:56 HKT
HKEX to enhance margin collateral arrangements
01-09-2025 18:08 HKT
HKEX to launch consultation on adjusting stock trading size this year
20-08-2025 17:52 HKT
Final videos show last moments of 5 workers killed in Tai Po fire
04-12-2025 07:35 HKT