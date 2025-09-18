Chery Automobile draws $14.6b in margin loans, 16 times oversubscribed

Read More
SICC extends IPO due to Black Rainstorm warning
14-08-2025 15:37 HKT
Margin loans for Nanjing Leads Biolabs IPO hits $6.6b on first day
17-07-2025 16:27 HKT
Caocao, XJ Electrics slump on debut
25-06-2025 11:51 HKT
Biotech firm Cloudbreak Pharma targets $611 million HK IPO
24-06-2025 11:49 HKT
Sauce maker Foshan Haitian sees modest debut in HK
19-06-2025 12:18 HKT
Zhou Liu Fu Jewellery kicks of IPO aiming for $1.12 billion
18-06-2025 12:04 HKT
Parent company of if coconut water, IFBH, passes HK listing hearing
16-06-2025 16:26 HKT
Xiamen Jihong soars on HK trading debut, as PegBio plunges
27-05-2025 15:33 HKT
CATL, Hengrui share caps highlight market volatility
26-05-2025 12:08 HKT
Jiangsu Hengrui, Mirxes soar on debut as HSI closes higher
23-05-2025 17:11 HKT