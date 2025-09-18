logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Chery Automobile draws $14.6b in margin loans, 16 times oversubscribed

MARKET
18-09-2025 15:38 HKT
logo
logo
logo
REUTERS
REUTERS

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo from SICC's website.
SICC extends IPO due to Black Rainstorm warning
MARKET
14-08-2025 15:37 HKT
Picture from Leads Biolabs website.
Margin loans for Nanjing Leads Biolabs IPO hits $6.6b on first day
MARKET
17-07-2025 16:27 HKT
Caocao, XJ Electrics slump on debut
MARKET
25-06-2025 11:51 HKT
Biotech firm Cloudbreak Pharma targets $611 million HK IPO
MARKET
24-06-2025 11:49 HKT
Haitian markets its oyster sauce products on state media CCTV. Photo from Foshan Haitian Flavouring and Food.
Sauce maker Foshan Haitian sees modest debut in HK
MARKET
19-06-2025 12:18 HKT
A closed Zhou Liu Fu store in Mong Kok in 2018. SING TAO
Zhou Liu Fu Jewellery kicks of IPO aiming for $1.12 billion
MARKET
18-06-2025 12:04 HKT
IFBH's flagship coconut water brand IF. Photo from the official website.
Parent company of if coconut water, IFBH, passes HK listing hearing
MARKET
16-06-2025 16:26 HKT
Photo from Xiamen Jihong's website.
Xiamen Jihong soars on HK trading debut, as PegBio plunges
MARKET
27-05-2025 15:33 HKT
REUTERS
CATL, Hengrui share caps highlight market volatility
MARKET
26-05-2025 12:08 HKT
The Hang Seng Index closed at 23,601 on Friday – up 57 points or 0.24 percent. SING TAO
Jiangsu Hengrui, Mirxes soar on debut as HSI closes higher
MARKET
23-05-2025 17:11 HKT
Hong Kong may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival.
HK may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival
HONG KONG NEWS
13 hours ago
(File Photo)
HK raises minimum wage for foreign domestic helpers by 2.2pc to $5,100 starting Sep 30
HONG KONG NEWS
14 hours ago
(File photo)
Labor chief outlines stricter foreign worker rules, enhanced caregiver support
HONG KONG NEWS
27-09-2025 13:48 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.