Moonshot AI unveils partner program, driving custom AI integration

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Chinese artificial intelligence start-up Moonshot AI launched a Kimi enterprise partner program, deploying forward deployed engineers to work directly on sites with clients to specialized integrate AI into core business operations.
The first batch of signed companies includes Chinasoft International (0354), Kingsoft Cloud (3896) and AsiaInfo Technologies (1675), according to its statement released on Thursday.
Partners will receive support in areas such as model and agent foundations, solution development, and business capability transformation.
Meanwhile, this Kimi maker is exploring dual listings in Hong Kong and Shanghai to boost its capital, according to local media on Thursday.