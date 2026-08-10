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BUSINESS
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INNOVATION

Sony, TSMC to spend US$6.3 billion to jointly make image sensors, Nikkei says

INNOVATION
1 hour ago
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A Sony logo appears in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
A Sony logo appears in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Sony Group and Taiwan's TSMC plan to spend around 1 trillion yen (HK$49.6 billion) to jointly make next-generation microchips used in image sensors, the Nikkei business daily said on Monday.

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A joint venture owned about 60 percent by Sony and 40 percent by TSMC will start commercial production as early as 2029 in southern Japan's Kumamoto prefecture, the paper said.

The two tech giants said in May they planned to form a joint venture in Japan to develop and manufacture next-generation image sensors, combining Sony's sensor design expertise with TSMC's manufacturing and process technology strengths.

Sony and TSMC also said then that the partnership will explore opportunities in physical artificial intelligence applications such as automotive and robotics.

Sony is the world's largest maker of image sensors widely used in smartphones and autos, while TSMC is the world's largest contract chipmaker.

Sony declined to comment on the Nikkei report, while there was no immediate response from TSMC to Reuters' request for comment.

Reuters

SonyTSMCJapanchipimage sensor

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