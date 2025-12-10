logo
Senior inspector dies after collapse during elite police selection

HONG KONG NEWS
51 mins ago
logo
logo
logo
police Flying Tigers

Top News
Police lose handcuffs in Tuen Mun, appeal for return
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Photo by JUNG YEON-JE / AFP A general view shows the logo of South Korean online delivery service Coupang, at a building housing the company's headquarters in Seoul on December 9, 2025.
South Korea police raid e-commerce giant Coupang over data leak
WORLD NEWS
09-12-2025 13:14 HKT
Photo by HANDOUT / NEW ZEALAND POLICE / AFP This handout photo release by New Zealand Police on December 5, 2025 shows an officer displaying a recovered diamond-encrusted green Fabergé egg in Auckland after keeping a six-day watch over the thief accused of swallowing it.
No yolk: police 'recover' Faberge egg swallowed by thief
WORLD NEWS
05-12-2025 14:56 HKT
Police officer critically injured during elite unit selection test
HONG KONG NEWS
05-12-2025 00:35 HKT
A police car is parked outside the Auckland District Court in Auckland, New Zealand, Aug. 17, 2015. (Bevan Read/Fairfax NZ/STUFF via AP)
New Zealand man accused of eating Faberge pendant inspired by Bond movie as police wait for evidence
WORLD NEWS
03-12-2025 20:37 HKT
Police warn of fundraising fraud linked to Tai Po fire
HONG KONG NEWS
27-11-2025 18:50 HKT
'Dead or asleep?' Viral bus video sparks panic until police uncover truth
HONG KONG NEWS
21-11-2025 11:11 HKT
Members of Indian security personnel patrol on a highway leading to South Kashmir's Pahalgam, following a suspected militant attack, in Marhama village, in Kashmir, April 23, 2025. REUTERS/Adnan Abidi
Nine killed, 29 injured in blast at police station in India's Kashmir, sources say
WORLD NEWS
15-11-2025 11:39 HKT
Photo by - / YONHAP / AFP This photo shows the scene of an accident where a truck crashed into a local market in Bucheon on November 13, 2025.
South Korea police seek to hold driver after market crash kills 2
WORLD NEWS
14-11-2025 18:43 HKT
Police chief and deputies encourage voter participation with lighthearted video
HONG KONG NEWS
12-11-2025 17:26 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
08-12-2025 14:16 HKT
Photo taken from a Kyodo News airplane shows a collapsed road in Tohoku. Reuters
Japan issues unprecedented quake warning, cites risk of tremor killing up to 300,000
WORLD NEWS
21 hours ago
In Hachinohe City, Aomori Prefecture, a shopping mall's ceiling partially collapsed in the earthquake. Reuters
Quake injures 50, strands travelers at damaged Sapporo airport
WORLD NEWS
23 hours ago
