logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

Police chief mourns senior inspector who died after elite unit test

HONG KONG NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
police Flying Tigers

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Police lose handcuffs in Tuen Mun, appeal for return
HONG KONG NEWS
10-12-2025 02:17 HKT
Photo by JUNG YEON-JE / AFP A general view shows the logo of South Korean online delivery service Coupang, at a building housing the company's headquarters in Seoul on December 9, 2025.
South Korea police raid e-commerce giant Coupang over data leak
WORLD NEWS
09-12-2025 13:14 HKT
Photo by HANDOUT / NEW ZEALAND POLICE / AFP This handout photo release by New Zealand Police on December 5, 2025 shows an officer displaying a recovered diamond-encrusted green Fabergé egg in Auckland after keeping a six-day watch over the thief accused of swallowing it.
No yolk: police 'recover' Faberge egg swallowed by thief
WORLD NEWS
05-12-2025 14:56 HKT
Police officer critically injured during elite unit selection test
HONG KONG NEWS
05-12-2025 00:35 HKT
A police car is parked outside the Auckland District Court in Auckland, New Zealand, Aug. 17, 2015. (Bevan Read/Fairfax NZ/STUFF via AP)
New Zealand man accused of eating Faberge pendant inspired by Bond movie as police wait for evidence
WORLD NEWS
03-12-2025 20:37 HKT
Police warn of fundraising fraud linked to Tai Po fire
HONG KONG NEWS
27-11-2025 18:50 HKT
'Dead or asleep?' Viral bus video sparks panic until police uncover truth
HONG KONG NEWS
21-11-2025 11:11 HKT
Members of Indian security personnel patrol on a highway leading to South Kashmir's Pahalgam, following a suspected militant attack, in Marhama village, in Kashmir, April 23, 2025. REUTERS/Adnan Abidi
Nine killed, 29 injured in blast at police station in India's Kashmir, sources say
WORLD NEWS
15-11-2025 11:39 HKT
Photo by - / YONHAP / AFP This photo shows the scene of an accident where a truck crashed into a local market in Bucheon on November 13, 2025.
South Korea police seek to hold driver after market crash kills 2
WORLD NEWS
14-11-2025 18:43 HKT
logo
Police chief and deputies encourage voter participation with lighthearted video
HONG KONG NEWS
12-11-2025 17:26 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
08-12-2025 14:16 HKT
Photo taken from a Kyodo News airplane shows a collapsed road in Tohoku. Reuters
Japan issues unprecedented quake warning, cites risk of tremor killing up to 300,000
WORLD NEWS
23 hours ago
In Hachinohe City, Aomori Prefecture, a shopping mall's ceiling partially collapsed in the earthquake. Reuters
Quake injures 50, strands travelers at damaged Sapporo airport
WORLD NEWS
10-12-2025 01:40 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.