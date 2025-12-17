logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
SPORTS
breadcrumb-arrow
FOOTBALL

French court rules PSG owes Kylian Mbappe $70.5M in unpaid salary

FOOTBALL
45 mins ago
logo
logo
logo
Photo: Reuters
Photo: Reuters
PSGMbappe

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo: Reuters
PSG held to goalless draw as Athletic Bilbao's Simon shines between the posts
FOOTBALL
11-12-2025 06:35 HKT
Photo: Reuters
Mbappe magic ends Real Madrid's winless woes with dazzling double at Bilbao
FOOTBALL
04-12-2025 05:41 HKT
Mbappe's four-goal bonanza earns Real Madrid 4-3 comeback win at Olympiacos
FOOTBALL
27-11-2025 07:57 HKT
Soccer-Vitinha shines as PSG come from behind to beat Spurs
FOOTBALL
27-11-2025 07:53 HKT
Photo: Reuters
Diaz shines and sees red as Bayern beat PSG in Champions League
FOOTBALL
05-11-2025 08:11 HKT
Photo: Reuters
Mbappe and Bellingham strike as Real Madrid edge Barcelona 2-1 in fiery El Clasico
FOOTBALL
27-10-2025 02:59 HKT
PSG overwhelm Atalanta 4-0 in Champions League opener
FOOTBALL
18-09-2025 06:16 HKT
Mbappe on the spot as France beat Iceland 2-1 in World Cup qualifier
FOOTBALL
10-09-2025 06:03 HKT
Real Madrid too strong for Oviedo as Mbappe and Vinicius strike
FOOTBALL
26-08-2025 04:04 HKT
Mbappe penalty earns Real 1-0 win over stubborn Osasuna
FOOTBALL
20-08-2025 07:55 HKT
Actions required from abandoned-car owners under new regime effective December 22
HONG KONG NEWS
14-12-2025 14:34 HKT
Consumer watchdog finds carcinogen in popular face washes from Muji, BCL and Detclear
HONG KONG NEWS
15-12-2025 13:45 HKT
logo
(Online photo from Threads)
(Video)Over 50 evacuated as Ma On Shan supermarket fire fills mall with smoke
HONG KONG NEWS
18 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.