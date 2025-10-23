Liverpool end poor run with 5-1 thrashing of Frankfurt

Read More
Fermin hat-trick inspires Barcelona to 6-1 rout of Olympiacos
22-10-2025 07:39 HKT
Gordon and Barnes strike as Newcastle outclass Benfica
22-10-2025 07:35 HKT
Manchester City's Haaland extends scoring streak in Villarreal win
22-10-2025 07:30 HKT
Arsenal run riot to crush Atletico Madrid
22-10-2025 07:25 HKT
Liverpool edge Atletico Madrid 3-2 with last-gasp Van Dijk goal
18-09-2025 05:37 HKT
Subs Martinelli and Trossard earn Arsenal 2-0 win at Bilbao
17-09-2025 04:03 HKT
Last-gasp Salah penalty earns below-par Liverpool victory at Burnley
15-09-2025 02:34 HKT
4 men slashed inside Tsim Sha Tsui convenience store
22-10-2025 04:20 HKT