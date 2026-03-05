logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

China signals tolerance for slower growth with 4.5-5 percent target for 2026

FINANCE
1 hour ago
logo
logo
logo
The Chinese national flag is seen in Beijing, China April 29, 2020. REUTERS
The Chinese national flag is seen in Beijing, China April 29, 2020. REUTERS
chinagrowthgdptarget2026

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Members of the Chinese People's Liberation Army (PLA) enter a shuttle bus amid snowfall on Tiananmen Square, before the opening session of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), in Beijing, China March 4, 2026. (Reuters)
China targets ways to boost domestic demand for economic growth
CHINA
23 hours ago
A drone view of Akron Stadium after four soccer matches in Mexico were postponed following violence near Guadalajara triggered by a military operation that left cartel leader Nemesio Oseguera dead, with FIFA monitoring the situation in the 2026 World Cup host city Zapopan, on the outskirts of Guadalajara, Mexico, February 24, 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Mexico president says 'no risk' for 2026 World Cup fans
WORLD
25-02-2026 09:12 HKT
Chinese President Xi Jinping attends a bilateral meeting with President of Congo Republic Denis Sassou Nguesso (not pictured) in The Great Hall of the People on September 04, 2025 in Beijing, China. Lintao Zhang/Pool via REUTERS
China's Xi calls for stronger domestic demand, innovation
FINANCE
15-02-2026 16:44 HKT
Reuters
US adds Alibaba and others to list of firms allegedly aiding China's military
INNOVATION
13-02-2026 22:41 HKT
AFRC. SING TAO
Hong Kong’s accounting regulator voices concerns over rapid IPO growth
FINANCE
13-02-2026 21:34 HKT
The HKMA utilizes AI to introduce a new anti-fraud music video. It is based on the concept of Kung Fu game and features Arthur Yuen, who faces off against the original fraudster character “Lachachu” (despicable banana in Cantonese) in a battle between good and evil. HKMA
HKMA launches 2026 anti-fraud public education campaign
FINANCE
12-02-2026 22:10 HKT
The Chinese national flag is seen in Beijing, China April 29, 2020. REUTERS
China's stock exchanges introduce measures to facilitate refinancing for listed companies
FINANCE
09-02-2026 21:39 HKT
The Chinese national flag is seen in Beijing, China April 29, 2020. REUTERS
China urges banks to curb US treasuries exposure on market risk, Bloomberg News says
FINANCE
09-02-2026 14:43 HKT
A Chinese flag flutters outside the Chinese foreign ministry in Beijing, China February 24, 2022. (Reuters/File)
China finds natural hydrogen potential on Qinghai-Xizang Plateau, Global Times reports
ESG
09-02-2026 11:10 HKT
This combo made with photos taken in 2016, shows Hillary Clinton and Donald Trump shaking hands during a debate, a model using a Snapchat filter, Drake presenting an award to Rihanna, Kylie Jenner posing for photos, a person playing Pokemon Go!, and Beyonce performing during halftime of the NFL Super Bowl. (AP Photo)
As an uncertain 2026 begins, virtual journeys back to 2016 become a trend
WORLD
30-01-2026 20:13 HKT
source: Threads
Not just for seniors: teens turn to dim sum for emotional ‘Last Day’ send-off
SOCIAL BUZZ
02-03-2026 21:14 HKT
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
NEWS
03-03-2026 18:35 HKT
First Dubai–Hong Kong flight landed as services gradually resume
NEWS
13 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.