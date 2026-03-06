UK MP quits parliament group as husband accused of spying

Read More
Husband of Labour MP among 3 arrested on suspicion of spying for China
05-03-2026 05:18 HKT
Iranian-made drone hits British air base in Cyprus, causing limited damage
02-03-2026 20:21 HKT
UK reviewing military flight records in latest Epstein probe
27-02-2026 18:30 HKT
US government accused of major 'cover-up' over Trump sex abuse claims
26-02-2026 16:13 HKT
Expats share safety fears after Hongkonger’s UK home ransacked
25-02-2026 18:52 HKT
UK to enforce travel permit requirement on foreign visitors
25-02-2026 12:37 HKT
UK govt says will release files on 'rude' ex-prince Andrew
25-02-2026 09:40 HKT
Australian gynaecologist accused of unneeded surgeries on women
24-02-2026 18:41 HKT