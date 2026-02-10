logo
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Former Chinese defence industry official prosecuted for bribery, state media reports

CHINA NEWS
27 mins ago
A Chinese national flag is hoisted at the Chinese embassy in Tokyo, Japan November 18, 2025. REUTERS/Issei Kato
A Chinese national flag is hoisted at the Chinese embassy in Tokyo, Japan November 18, 2025. REUTERS/Issei Kato
Former Chinese defence industryofficialprosecutedbriberyreports

U.S. President Donald Trump speaks during the National Prayer Breakfast in Washington, D.C., U.S., February 5, 2026. REUTERS/Al Drago
US to fund free speech initiatives in Europe, Trump official says
WORLD NEWS
2 hours ago
(File Photo)
ICAC arrests Hong Kong Johnson's chief executive among 14 in probe
MARKET
22-01-2026 21:40 HKT
China's anti-graft drive focuses on misconduct, spotlights former minister's conviction
CHINA NEWS
12-01-2026 17:31 HKT
The logo of ZTE is seen at its booth during the Mobile World Congress in Shanghai, China June 28, 2023. REUTERS/Nicoco Chan/File Photo
China's ZTE may pay more than US$1 billion to the US over foreign bribery allegations, sources say
MARKET
11-12-2025 11:20 HKT
FILE PHOTO-A Chinese national flag is pictured REUTERS/Aly Song/Files
Chinese former anti-graft official sentenced to 15 years for bribery
CHINA NEWS
03-12-2025 20:40 HKT
US President Donald Trump hosts tech leaders for a dinner in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, on September 4, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Trump renews calls for ending quarterly reports for companies
MARKET
15-09-2025 22:01 HKT
People walk past an office building of Agricultural Bank of China, in Beijing, China March 29, 2021. REUTERS
Former VP of China's Agricultural Bank sentenced to life in prison, report says
MARKET
25-08-2025 19:30 HKT
'Space oil' to be named 'Etomidate' starting today: security chief
HONG KONG NEWS
31-07-2025 18:19 HKT
Real Madrid's French forward #09 Kylian Mbappe reacts at the end of the FIFA Club World Cup 2025 semifinal football match between France's Paris Saint-Germain and Spain's Real Madrid at MetLife stadium in East Rutherford, New Jersey on July 9, 2025. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Fraud probe opened into Mbappe payments to police officers
WORLD NEWS
18-07-2025 14:46 HKT
US national flags and Bytedance logo. REUTERS.
ByteDance denies reported TikTok sale to US consortium
TECH & STARTUP
08-07-2025 16:54 HKT
Countdown to CNY: New Year prospects for people born in the Year of the Snake
ARTS & CULTURE
09-02-2026 07:19 HKT
First photos of Epstein after jail suicide released, autopsy details revealed
WORLD NEWS
05-02-2026 04:36 HKT
Britain opens doors to thousands more Hongkongers under expanded BNO route
WORLD NEWS
16 hours ago
