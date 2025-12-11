Trial of Chinese crime gangs in Italian fashion stalls amid sabotage fears 

Read More
China's Li urges fair investor treatment in Italy, Xinhua reports
23-11-2025 20:56 HKT
Trial opens in 1st US civil case on 2019 Boeing MAX crash
04-11-2025 15:29 HKT
Late queen's fashion to go on show at Buckingham Palace
04-11-2025 14:37 HKT
Meloni says accused of complicity in genocide at world court
08-10-2025 13:07 HKT
SpaceX agrees to take Italian experiments to Mars
08-08-2025 14:48 HKT
Italy to approve world's largest suspension bridge
06-08-2025 20:55 HKT
Italy's fast fashion hub becomes Chinese mafia battlefield
06-08-2025 12:22 HKT
China's weak job market stirs boom-era nostalgia on social media
01-08-2025 12:42 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
08-12-2025 14:16 HKT