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WORLD

EU and Philippines reach 'substantial agreement' on free-trade deal

WORLD
2 hours ago
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European Commission President Ursula von der Leyen delivers the State of the European Union address (SOTEU) to the European Parliament, in Strasbourg, France, September 16, 2026. REUTERS/Yves Herman/File Photo
European Commission President Ursula von der Leyen delivers the State of the European Union address (SOTEU) to the European Parliament, in Strasbourg, France, September 16, 2026. REUTERS/Yves Herman/File Photo

European Commission President Ursula von der Leyen said in a post on X on Tuesday that she had spoken to Philippine President Ferdinand Marcos Jr. and that they had just agreed on a free-trade deal.

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  • European Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič and Philippine Trade Secretary Ma. Cristina Roque said in a joint statement the substantial agreement reached on a free-trade deal puts negotiations on a clear path toward its formal conclusion in the coming months.

  • Roque and Šefčovič said they have instructed negotiators to finalise the deal as soon as possible.

  • Both sides said the deal will deepen bilateral trade and investment ties, making them more diversified and resilient amid global volatility.

  • The FTA is expected to open new opportunities for businesses, including MSMEs, as well as farmers, manufacturers and consumers, and provide fair rules and greater predictability.

Reuters

EUPhilippinessubstantial agreementfree-tradedeal

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