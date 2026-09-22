Trump, in call with Yemen president, did not pledge military support against Houthis, say sources

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Iran and US trade threats after Houthi attacks escalate regional conflict
21-09-2026 02:15 HKT
Trump signs bill authorizing broad new sanctions to squeeze Russia
19-09-2026 17:28 HKT
Trump says son paid back Russian who bankrolled wedding parties
19-09-2026 16:53 HKT
US and Denmark reach deal on Greenland, Trump says
19-09-2026 14:40 HKT
Protesters form human chain at Kennedy Center after Trump threat
19-09-2026 13:44 HKT
John Lee and CY Leung lead pallbearers for Tung Chee-hwa
20-09-2026 15:54 HKT
Law Society proposes allowing solicitors to be appointed Senior Counsel
21-09-2026 01:56 HKT