Instagram hit by second outage in 3 days as messages fail to send

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Google's Gemini chatbot hit by global outage, users report error codes
11-06-2026 05:47 HKT
Meta launches paid subscriptions for Instagram, Facebook, WhatsApp
28-05-2026 12:48 HKT
EU finds Meta failing to keep under-13s off Facebook, Instagram
29-04-2026 17:40 HKT
Meta's Zuckerberg denies at LA trial that Instagram targets kids
19-02-2026 12:23 HKT
Instagram chief defends youth mental health decisions at trial
12-02-2026 12:51 HKT
Meta to remove under-16 Australians from Facebook, Instagram on December 4
20-11-2025 12:45 HKT
They sold their likeness to AI platforms -- and regretted it
16-04-2025 17:30 HKT
Facebook added 'value' to Instagram, Zuckerberg tells antitrust trial
16-04-2025 12:09 HKT
Appeal court overturns ruling after judge copied lawyers’ submissions
21-07-2026 16:24 HKT