logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Instagram hit by second outage in 3 days as messages fail to send

WORLD
1 hour ago
logo
logo
logo
Photo: Reuters
Photo: Reuters

Instagram suffered a major service disruption on Wednesday evening, with users worldwide reporting that direct messages were failing to send or receive, marking the second large-scale outage in just three days.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The problem began around 9pm in parts of Asia, with outage reports spiking on monitoring site Downdetector. Some users also experienced login failures and issues connecting to the server.

Facebook was also affected in Europe and the US, with thousands of complaints reported.

The outage follows a global disruption on Sunday that affected Instagram, Facebook and Messenger, with thousands of users unable to log in or load feeds. Meta has not yet commented on the cause of either incident.

By late Wednesday, service appeared to have been restored for many users.

Instagram outage Meta direct messages

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Google's Gemini chatbot hit by global outage, users report error codes
WORLD
11-06-2026 05:47 HKT
The logo of Meta Platforms' business group is seen in Brussels, Belgium December 6, 2022. REUTERS/Yves Herman/File Photo
Meta launches paid subscriptions for Instagram, Facebook, WhatsApp
WORLD
28-05-2026 12:48 HKT
Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP This illustration photograph shows the logo of the US multinational technology Meta company displayed on a smartphone in Mulhouse, eastern France on February 11, 2026.
EU finds Meta failing to keep under-13s off Facebook, Instagram
WORLD
29-04-2026 17:40 HKT
Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg testifies at a Los Angeles Superior Court trial in a key test case accusing Meta and Google's YouTube of harming kids' mental health through addictive platforms, in Los Angeles, California, U.S., February 18, 2026 in a courtroom sketch. REUTERS/Mona Edwards
Meta's Zuckerberg denies at LA trial that Instagram targets kids
WORLD
19-02-2026 12:23 HKT
Adam Mosseri, the head of Meta Platforms' Instagram, testifies as part of a trial on what plaintiffs call "social media addiction" in children and young adults, in Los Angeles, California, U.S. February 11, 2026 in a courtroom sketch. REUTERS/Mona Edwards
Instagram chief defends youth mental health decisions at trial
WORLD
12-02-2026 12:51 HKT
Katy Perry and Justin Trudeau go public with their romance following months of speculation
WORLD
07-12-2025 18:03 HKT
Photo by DAVID GRAY / AFP This photo taken on October 24, 2025 shows a fourteen-year-old boy posing at his home near Gosford as he looks at social media on his computer.
Meta to remove under-16 Australians from Facebook, Instagram on December 4
WORLD
20-11-2025 12:45 HKT
An Afghan student uses his mobile phone at his residence in Kabul on October 8, 2025. Access to several social media sites, including Facebook, Instagram and Snapchat, has been "intentionally restricted" in Afghanistan, an internet watchdog said on October 8, a week after a 48-hour telecommunications blackout in the country. (Photo by Wakil Kohsar / AFP)
Afghan mobile access to Facebook, Instagram intentionally restricted: watchdog
WORLD
09-10-2025 21:12 HKT
AI Artificial Intelligence words are seen in this illustration taken, May 4, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/
They sold their likeness to AI platforms -- and regretted it
WORLD
16-04-2025 17:30 HKT
A Meta logo is pictured at a trade fair in Hannover Messe, in Hanover, Germany, April 22, 2024. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo/File Photo
Facebook added 'value' to Instagram, Zuckerberg tells antitrust trial
WORLD
16-04-2025 12:09 HKT
(File Photo)
New tropical cyclone threatens HK this weekend as AI forecast models show divided paths
NEWS
21-07-2026 19:52 HKT
Judge Wilson Chan faces serious reprimand again over fifth judicial copying case
NEWS
22 hours ago
(File photo)
Appeal court overturns ruling after judge copied lawyers’ submissions
NEWS
21-07-2026 16:24 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.