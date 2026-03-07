logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Trump administration seeks to revive executive orders targeting law firms

WORLD
33 mins ago
logo
logo
logo
U.S. President Donald Trump speaks during a round table on collegiate sports in the White House in Washington, D.C., March 6, 2026. REUTERS/Nathan Howard
U.S. President Donald Trump speaks during a round table on collegiate sports in the White House in Washington, D.C., March 6, 2026. REUTERS/Nathan Howard
Trumpadministrationexecutive orderslaw firms

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
US President Donald Trump listens during a roundtable to "save college sports" in the East Room of the White House in Washington, DC, on March 6, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Vibes war? Trump pitches Iran conflict on 'feeling'
WORLD
1 hour ago
Boys in solidarity with Palestinians hold signs as they take part in a protest, outside the U.S. embassy, against Israel and demanding that the Indonesian government cancel the proposed multinational peacekeeping force for Gaza, following Indonesia's President Prabowo Subianto invitation to Washington later this month for the first meeting of U.S. President Donald Trump's Board of Peace, in Jakarta, Indonesia, February 13, 2026. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Indonesia will quit Trump's Board of Peace if it does not benefit Palestinians, Prabowo says
WORLD
3 hours ago
Debris at the site of an Israeli strike on a building that houses Al-Manar TV offices in Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, Lebanon, March 3, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Stringer
Israel pounds Beirut in expansion of war; Trump demands say over new Iranian leader
WORLD
17 hours ago
Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell are seen in this image released by the Department of Justice in Washington, D.C., U.S., on December 19, 2025 as part of a new trove of documents from its investigations into the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein. U.S. Justice Department/Handout via REUTERS/File Photo
Justice Department releases missing FBI interviews in Epstein files with woman who made claims against Trump
WORLD
23 hours ago
Iranian Kurdish fighters from the Kurdistan Freedom Party (PAK) take part in a training session at a base on the outskirts of Erbil, Iraq February 12, 2026. REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo
Trump urges Iranian Kurds to attack Iran as war widens
WORLD
06-03-2026 13:12 HKT
U.S. President Donald Trump arrives with Inter Miami CF captain Lionel Messi on the day he honors reigning Major League Soccer (MLS) champion Inter Miami CF players and team officials with an event in the East Room of the White House in Washington, D.C., U.S., March 5, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Trump celebrates Messi, revels in Inter Miami's “good looks”
WORLD
06-03-2026 11:42 HKT
U.S. President Donald Trump sits at his desk, behind a hat that reads "America is back" at the White House in Washington, D.C., U.S., February 3, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
US House votes down bid to rein in Trump's Iran war powers
WORLD
06-03-2026 10:05 HKT
Photo by SARE TAJALI / ISNA / AFP In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on March 5, 2026, mourners in the city of Kerman attend the funeral of those killed in the US-Israeli war with Iran.
Trump demands say on Iran's next leader as Mideast war spirals
WORLD
06-03-2026 09:55 HKT
U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem. File Photo/Reuters
Trump ousts Kristi Noem, names Oklahoma senator as homeland security nominee
WORLD
06-03-2026 04:19 HKT
Photo: Reuters
Trump rejects Khamenei's son as Iran war intensifies with US-Israel strikes
WORLD
06-03-2026 03:01 HKT
$39 capsule pods in Tsim Sha Tsui offer private escape
NEWS
05-03-2026 22:49 HKT
Three arrested after attempted $10m currency robbery in Sheung Wan
NEWS
20 hours ago
Wild boar falls to death after attacking hiker in Tseung Kwan O
NEWS
21 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.