RACING
breadcrumb-arrow
WORLD RACING

WORLD RACING WEEKLY: Christophe Lemaire respects Hong Kong sprinting form ahead of JRA G1

WORLD RACING
25-09-2025 20:17 HKT

by

David Morgan

logo
logo
logo
Namura Clair wins the 2023 G3 Keeneland Cup at Sapporo (IDOL HORSE/@gomashiophoto)
Namura Clair wins the 2023 G3 Keeneland Cup at Sapporo (IDOL HORSE/@gomashiophoto)

Read More
Alohi Alii and Christophe Lemaire (Idol Horse)
Alohi Alii’s Arc prep has surprised even Lemaire
WORLD RACING
26-09-2025 19:25 HKT
Can Satono Reve step out of his famous father's shadow in Sunday's G1 Sprinters Stakes (illustration by Idol Horse)
Sprinters Stakes: Satono Reve seeks to emulate his sire Lord Kanaloa
WORLD RACING
26-09-2025 19:07 HKT
Regaleira wins the 2024 G1 Arima Kinen at Nakayama. Could she come to Sha Tin in December? (Idol Horse)
WORLD RACING WEEKLY: All Comers Regaleira’s launching pad to HKIR?
WORLD RACING
18-09-2025 21:48 HKT
Christophe Soumillon is a cult hero to Hong Kong racing fans and respected by his peers as a generational talent (HKJC)
HAWK EYE VIEW: From moments of madness to pure magic: Soumillon an able replacement for Moore
WORLD RACING
17-09-2025 13:31 HKT
Shin Emperor returns for a shot at the G1 Irish Champion Stakes after finishing third last year (Idol Horse)
WORLD RACING WEEKLY Prix de l’Arc de Triomphe: Japan’s Longchamp dream gathering momentum
WORLD RACING
12-09-2025 21:51 HKT
Everest contenders Lady Shanendoah (left) and Jimmystar (right) square off at Randwick on Saturday. They could prove formidable rivals to Ka Ying Rising next month (Pics Arrowfield/grant Courtney)
Rivals Rise To Ka Ying Challenge, Arc Picture Clears
WORLD RACING
04-09-2025 22:03 HKT
York Racecourse (Photo by York Racecourse)
Ebor Festival 2025: What to Watch For, Day 3
WORLD RACING
21-08-2025 20:24 HKT
Minni Hauk strides to an easy victory in the Irish Oaks. (Photo credit: Coolmore)
Ebor Festival 2025 Day 2: What to watch for
WORLD RACING
20-08-2025 21:00 HKT
Danon Decile. (Photo credit: Shuhei Okada)
Ebor Festival 2025 Day 1: What to watch for
WORLD RACING
19-08-2025 15:10 HKT
Bauyrzhan Murzabayev (IDOL HORSE)
Bauyrzhan Murzabayev Is On The Long Road Back From Injury
WORLD RACING
19-08-2025 07:07 HKT
Hong Kong may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival.
HK may face another tropical cyclone near the Mid-Autumn Festival
HONG KONG NEWS
12 hours ago
(File Photo)
HK raises minimum wage for foreign domestic helpers by 2.2pc to $5,100 starting Sep 30
HONG KONG NEWS
14 hours ago
(File photo)
Labor chief outlines stricter foreign worker rules, enhanced caregiver support
HONG KONG NEWS
27-09-2025 13:48 HKT
