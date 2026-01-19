logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Japan PM Takaichi to dissolve parliament Friday and call national election

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Japan's prime minister Sanae Takaichi (Reuters)
Japan's prime minister Sanae Takaichi (Reuters)
Sanae Takaichidissolveparliament

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Singapore's Workers' Party Chief Pritam Singh walks outside the State Courts in Singapore February 17, 2025. REUTERS/Edgar Su
Singapore parliament to debate removing Leader of the Opposition after lying conviction
WORLD NEWS
14-01-2026 16:35 HKT
The viewfinder of a camera shows Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi as she delivers her first policy speech in the parliament, in Tokyo, Japan, October 24, 2025. (Reuters)
Japan PM Takaichi may call early election, coalition partner says
WORLD NEWS
11-01-2026 12:34 HKT
Thailand's Prime Minister Anutin Charnvirakul. File Photo/Reuters
Thai PM moves to dissolve parliament, setting stage for elections
WORLD NEWS
12-12-2025 02:26 HKT
Australian far-right senator wears burqa to parliament, sparking outrage
WORLD NEWS
24-11-2025 14:59 HKT
Japan's Prime Minister Sanae Takaichi (C) answers a question during a session of the House of Councillors Budget Committee at the National Diet in Tokyo on November 12, 2025.
Poll ratings stay high for Japan PM Takaichi
WORLD NEWS
17-11-2025 14:33 HKT
U.S. President Donald Trump meets with Japan's Emperor Naruhito at the Imperial Palace in Tokyo. (Reuters)
Trump gets royal welcome in Japan, China trade truce hopes rise
WORLD NEWS
28-10-2025 03:19 HKT
Kimi Onoda becomes rising star in Japan's new cabinet as minister for economic security and foreign nationals
WORLD NEWS
24-10-2025 06:20 HKT
Sanae Takaichi, the newly-elected leader of Japan's ruling party, the Liberal Democratic Party (LDP), leaves the LDP headquarters in Tokyo, Friday, Oct. 10, 2025. (Keisuke Hosojima/Kyodo News via AP)
What to expect for Japan's economy under Sanae Takaichi, its 1st female prime minister
WORLD NEWS
21-10-2025 17:54 HKT
Liberal Democratic Party (LDP) President Sanae Takaichi stands up to acknowledge the applause after she was selected as Japan's new prime minister during an extraordinary session of the lower house of parliament in Tokyo on October 21, 2025. (AFP)
China hawk Takaichi named Japan's first woman PM
WORLD NEWS
21-10-2025 13:27 HKT
Banknotes of Japanese yen are seen in this illustration picture taken September 22, 2022. REUTERS
Yen on guard ahead of parliament vote for next prime minister
MARKET
21-10-2025 11:45 HKT
59 Hong Kong Marathon runners hospitalized, two in critical condition
HONG KONG NEWS
18-01-2026 16:46 HKT
Martial arts icon Bruce Leung passes away at 77
HONG KONG NEWS
20 hours ago
Celebrities and top officials join runners at HK Marathon 2026
HONG KONG NEWS
18-01-2026 13:52 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.