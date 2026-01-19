Japan PM Takaichi to dissolve parliament Friday and call national election

Read More
Japan PM Takaichi may call early election, coalition partner says
11-01-2026 12:34 HKT
Thai PM moves to dissolve parliament, setting stage for elections
12-12-2025 02:26 HKT
Poll ratings stay high for Japan PM Takaichi
17-11-2025 14:33 HKT
Trump gets royal welcome in Japan, China trade truce hopes rise
28-10-2025 03:19 HKT
China hawk Takaichi named Japan's first woman PM
21-10-2025 13:27 HKT
Yen on guard ahead of parliament vote for next prime minister
21-10-2025 11:45 HKT
Celebrities and top officials join runners at HK Marathon 2026
18-01-2026 13:52 HKT