NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Fire breaks out at seven-storey building in Indonesia's Jakarta, 20 dead

WORLD NEWS
1 hour ago
Jakarta, Reuters photo
Jakarta, Reuters photo
Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

Top News
Read More
A damage bunny doll is being sun-dried next to a villager affected by flash floods clearing mud from his home in Central Tapanuli, North Sumatra province on December 5, 2025. (Photo by DAMAI MENDROFA / AFP)
Starvation fears as more heavy rain threaten flood-ruined Indonesia
WORLD NEWS
06-12-2025 16:33 HKT
A mosque stands at an area hit by deadly flash floods in Palembayan, Agam regency, West Sumatra province, Indonesia, Nov 30, 2025. (Photo: Reuters/Willy Kurniawan)
Indonesian military steps up relief efforts for flood-hit Sumatra; death toll above 860
WORLD NEWS
05-12-2025 18:43 HKT
Photo by ISHARA S. KODIKARA / AFP A damaged house is pictured at the site of a landslide in the aftermath of Cyclone Ditwah, in Warathenna, Kandy on December 4, 2025.
Rain forecasts raise fears in flood-hit Indonesia, Sri Lanka
WORLD NEWS
04-12-2025 14:51 HKT
A drone view of local residents carrying their belongings recovered from their homes in an area affected by a deadly landslide following heavy rains in Malalak, Agam regency, West Sumatra province, Indonesia, December 3, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan
Flood-hit Indonesian regions run low on fuel, funds for relief effort
WORLD NEWS
03-12-2025 21:05 HKT
Photo by YT HARIONO / AFP A villagers affected by flash floods walks amongst a pile of logs at Tukka village, Central Tapanuli, North Sumatra province, on December 2, 2025.
Frustration in Indonesia as flood survivors await aid
WORLD NEWS
03-12-2025 16:30 HKT
Photo by REZAN SOLEH / AFP Environmental agency workers clean up piles of logs washed ashore on Padang beach, West Sumatra, on December 2, 2025, after being swept along by the flash floods that struck the region.
How deforestation turbocharged Indonesia's deadly floods
WORLD NEWS
02-12-2025 19:49 HKT
Migrant domestic workers seek support, solace after Hong Kong fire
HONG KONG NEWS
01-12-2025 12:34 HKT
An aerial view shows homes surrounded by flood waters in Kangar in northern Malaysia's Perlis state on November 28. (AFP)
Indonesia, Thailand race to find missing as flooding toll rises to 480
WORLD NEWS
30-11-2025 19:01 HKT
In this photo released on Saturday, Nov. 29, 2025 by the Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS), rescuers remove a scooter buried in the mud as they search for victims at a village hit by a landslide in Batu Goading, North Sumatra, Indonesia. (BASARNAS via AP)
Death toll from floods and landslides on Indonesia's Sumatra island rises to 248, authorities say
WORLD NEWS
29-11-2025 18:00 HKT
A general view of the skyline of Jakarta, the capital city of Indonesia, August 5, 2021. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo
Indonesia residents rush outside as 6.6M quake hits
WORLD NEWS
27-11-2025 17:16 HKT
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
08-12-2025 14:16 HKT
Man dies in fall from Hong Kong airport departure level
HONG KONG NEWS
08-12-2025 03:46 HKT
Man offers deep discount for Wang Fuk Court units; agents slam bid
HONG KONG NEWS
12 hours ago
