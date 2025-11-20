logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Volcano eruption forces the rescue of more than 170 climbers on Indonesia's Mount Semeru

WORLD NEWS
40 mins ago
logo
logo
logo
Mount Semeru volcano spews volcanic material during an eruption as seen from Sumbermujur village in Lumajang, East Java province, Indonesia, November 19, 2025. REUTERS/Stringer
Mount Semeru volcano spews volcanic material during an eruption as seen from Sumbermujur village in Lumajang, East Java province, Indonesia, November 19, 2025. REUTERS/Stringer
VolcanoeruptionrescueclimbersIndonesiaMount Semeru

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Indonesian Immigration Intelligence Director Police Senior Commissioner Agus Waluyo, Head of Batam Immigration Office Hajar Aswad, and Head of Bekasi Immigration Office Anggi Wicaksono give a press statement at the Immigration office in Jakarta on November 18, 2025 Photo by BAY ISMOYO / AFP
Indonesia detains man wanted in China over $138 mn loan default
CHINA NEWS
18-11-2025 19:22 HKT
Indonesian rescue members search for victims at the site of a landslide, which hit Cibeunying village on November 13, in Cilacap, Central Java province, Indonesia, November 15, 2025. (Reuters)
Landslides in Indonesia's Central Java kill at least 18; dozens missing
WORLD NEWS
17-11-2025 15:02 HKT
Indonesian rescue members with residents evacuated people from the site of a landslide triggered by high-intensity rains, that affected two villages in Tana Toraja, South Sulawesi province, Indonesia, April 15, 2024, in this photo taken by Antara Foto. Antara Foto/Arnas Padda/via REUTERS
Indonesia landslide kills 6 in Central Java, 17 missing, state media says
WORLD NEWS
15-11-2025 17:23 HKT
A Palestinian boy plays next to a house destroyed by Israeli air strikes during recent Israel-Gaza fighting, in Beit Lahiya, in the northern Gaza Strip, May 22, 2023. REUTERS/Mohammed Salem
Indonesia says its Gaza peacekeepers would focus on health, infrastructure tasks
WORLD NEWS
14-11-2025 18:57 HKT
A couple walk along the beach in Nusa Dua, Bali, Indonesia, November 17, 2022.REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo
Five Chinese tourists killed in minibus accident in Indonesia's Bali
CHINA NEWS
14-11-2025 16:12 HKT
Photo by BAKHTIAR RAHMAN / AFP Rescuers search for survivors after a landslide buried some houses in Cibeunying village, Cilacap regency, Central Java, on November 14, 2025.
Indonesia landslide kills 2, leaves 21 missing
WORLD NEWS
14-11-2025 10:25 HKT
A teller holds rupiah bank notes at a money changer in Jakarta, Indonesia, April 9, 2025. Picture taken through glass. REUTERS
Indonesia plans a bill to redenominate rupiah currency
MARKET
10-11-2025 10:42 HKT
Armed police personnel and military personel guard near an area after an explosion occurred at a school complex in Jakarta, Indonesia, November 7, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan
Explosion at mosque in Indonesian capital injures 54 people, police say
WORLD NEWS
07-11-2025 20:35 HKT
British death row inmate Lindsay Sandiford attends the handover ceremony for repatriation at Kerobokan prison in Badung, Bali, Indonesia, November 6, 2025. REUTERS/Johannes P. Christo
British woman on death row leaves Indonesia after repatriation deal
WORLD NEWS
07-11-2025 10:00 HKT
Exclusive: From cancer survivor to trailblazer - Indonesian helper takes 3rd place in trail race
HONG KONG NEWS
03-11-2025 10:43 HKT
Indonesian woman found dead in Mong Kok home
HONG KONG NEWS
12 hours ago
File photo
Warmer winter for HK
HONG KONG NEWS
18-11-2025 21:19 HKT
Hong Kong wakes to 13.2°C — coldest morning of the season
HONG KONG NEWS
19-11-2025 11:25 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.