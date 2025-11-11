logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Thailand suspends Cambodia ceasefire deal, testing Trump-brokered truce

WORLD NEWS
25 mins ago
logo
logo
logo
A Cambodian soldier walks past a building, damaged by an artillery, during a visit of delegation of foreign diplomats to inspect a damaged area along the Thailand-Cambodia's border, following a ceasefire between Cambodia and Thailand, in Oddar Meanchey, Cambodia, August 1, 2025. REUTERS/Soveit Yarn
A Cambodian soldier walks past a building, damaged by an artillery, during a visit of delegation of foreign diplomats to inspect a damaged area along the Thailand-Cambodia's border, following a ceasefire between Cambodia and Thailand, in Oddar Meanchey, Cambodia, August 1, 2025. REUTERS/Soveit Yarn
ThailandCambodiaceasefiredealTrump-brokered truce

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Malaysian Maritime Enforcement Agency officers search for victims during a search and rescue operation, after a boat carrying members of Myanmar's persecuted Rohingya community sank in waters near the Thailand–Malaysia border off Langkawi, Malaysia November 10, 2025. REUTERS/Hasnoor Hussain
Malaysia, Thailand resume search for missing Rohingya after deadly boat sinking
WORLD NEWS
5 hours ago
U.S. President Donald Trump walks to the Oval Office of the White House in Washington, U.S., February 24, 2017. REUTERS/Yuri Gripas
Cornell University research funds to be restored in deal with Trump administration
WORLD NEWS
08-11-2025 11:07 HKT
The final 3 Miss Universe candidates Miss Paraguay Nadia Ferreira, Miss South Africa Lalela Mswane and Miss India Harnaaz Sandhu pose during the Miss Universe pageant in the Red Sea resort of Eilat, Israel December 13, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun
Turmoil in tiaras at Miss Universe pageant in Thailand
WORLD NEWS
06-11-2025 20:36 HKT
Thailand's King Maha Vajiralongkorn reviews the guard of honour, during a trooping of the colours ceremony to mark the 72nd birthday of Thailand's King Maha Vajiralongkorn in Bangkok, Thailand, December 3, 2024. REUTERS/Athit Perawongmetha
King of Thailand to pay historic visit to China in mid-November
CHINA NEWS
06-11-2025 15:06 HKT
Brazil's Finance Minister Fernando Haddad speaks next to Simon Stiell, Executive Secretary of UN Climate Change (UNFCCC), and Brazil's COP30 President Andre Correa do Lago during the ministerial preparatory meeting (Pre-COP30), ahead of the COP30 Climate Summit, in Brasilia, Brazil October 13, 2025. REUTERS/Mateus Bonomi/File Photo
EU zones in on weakened climate target in final-hour deal for COP30, draft shows
WORLD NEWS
05-11-2025 10:49 HKT
Photo by CHANAKARN LAOSARAKHAM / AFP Julapun Amornvivat, Pheu Thai Party's MP for Chiang Mai, attends a party meeting to decide who to put forward as candidate for prime minister at parliament in Bangkok on August 15, 2024.
Thai ex-PM Thaksin's party elects new leader after daughter's exit
WORLD NEWS
31-10-2025 19:30 HKT
Photo by CHANAKARN LAOSARAKHAM / AFP People, some dressed in black to mourn the death of Thailand's former queen Sirikit, walk past her portrait displayed in Bangkok on October 30, 2025.
In the black: the business of mourning Thailand's queen mother
WORLD NEWS
31-10-2025 18:14 HKT
US Treasury's Bessent says China has approved TikTok transfer deal
CHINA NEWS
30-10-2025 20:48 HKT
U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping talk as they leave after a bilateral meeting at Gimhae International Airport, on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, in Busan, South Korea, October 30, 2025. (Reuters)
Trump shaves China tariffs in deal with Xi on fentanyl, rare earths
CHINA NEWS
30-10-2025 13:13 HKT
British Prime Minister Keir Starmer shakes hands with Vietnamese Communist Party chief To Lam, at Downing Street, in London, Britain, October 29, 2025. REUTERS/Jack Taylor
UK and Vietnam reach deal on curbing illegal migration
WORLD NEWS
30-10-2025 11:44 HKT
Brothers found dead in suspected suicide; elder starved, younger overdosed
HONG KONG NEWS
6 hours ago
Left to right: Ivan Osipov from Russia, Andrea Fontanesi from Italy, Parker Chan from HK, Victor Michel from Germany at Ardingly College in the UK crowned winners in Imperial College London’s Entrepreneurs Innovation Challenge.
Exclusive: HK youth's poverty solution triumphs at London Imperial College Innovation Challenge
HONG KONG NEWS
10-11-2025 11:04 HKT
New waterfront park to open in Sai Ying Pun with inflatable playground
HONG KONG NEWS
09-11-2025 18:53 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.