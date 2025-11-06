logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Families of missing Malaysian pastor and activist win landmark lawsuit against government

WORLD NEWS
36 mins ago
logo
logo
logo
A man wearing a protective mask crosses a street in front of Petronas Twin Towers, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Kuala Lumpur, Malaysia August 11, 2020. REUTERS/Lim Huey Teng
A man wearing a protective mask crosses a street in front of Petronas Twin Towers, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Kuala Lumpur, Malaysia August 11, 2020. REUTERS/Lim Huey Teng
malaysiamissingMalaysian pastoractivistwin lawsuitlandmark lawsuitmalaysian government

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Malaysian rapper Wee Meng Chee, whose stage name is Namewee, is pictured leaving a courtroom in Penang, Malaysia August 25, 2016. REUTERS/Stringer/Files
Malaysian rapper Namewee detained in murder investigation of Taiwanese influencer
CHINA NEWS
21 hours ago
File Photo
2 missing after bulk carrier sinks in Pearl River Estuary
CHINA NEWS
26-10-2025 21:35 HKT
U.S. President Donald Trump gestures before boarding Air Force One as he returns to Washington, D.C., in Lossiemouth, Scotland, Britain, July 29, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump heads to Asia aiming to make deals with Xi
WORLD NEWS
23-10-2025 14:03 HKT
South Korea's National Security Advisor Wi Sung-lac (C, top) speaks during a press conference at the Presidential Office in Seoul on October 15, 2025. About 1,000 South Koreans are believed to be working in online scam operations in Cambodia, National Security Advisor Wi Sung-lac said. Photo by - / YONHAP / AFP
Seoul says 1,000 S. Koreans working in Cambodian scam centres
WORLD NEWS
15-10-2025 16:14 HKT
A drone view shows Thai soldiers and riot police officers confronting Cambodian people in a disputed village along the Thailand-Cambodia border in Sa Kaeo province, Thailand, September 17. via Royal Thai Army
Trump looking forward to Thailand-Cambodia ceasefire deal at ASEAN summit, Malaysia says
WORLD NEWS
14-10-2025 14:08 HKT
Malaysia's Foreign Affairs Minister Mohamad Hasan takes part in a press briefing during the 58th ASEAN Foreign Ministers' meeting and related meetings at the Convention Centre in Kuala Lumpur on July 11, 2025. MANDEL NGAN/Pool via REUTERS
Myanmar junta says Malaysia to observe election
WORLD NEWS
10-10-2025 16:37 HKT
Malaysia's Foreign Affairs Minister Mohamad Hasan takes part in a press briefing during the 58th ASEAN Foreign Ministers' meeting and related meetings at the Convention Centre in Kuala Lumpur on July 11, 2025. MANDEL NGAN/Pool via REUTERS
Malaysia foreign minister heads to Myanmar for talks with junta on election, peace plan
WORLD NEWS
09-10-2025 11:41 HKT
Representation of bitcoin cryptocurrency is seen in this illustration taken January 11, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Malaysian fixer admits role in huge Bitcoin scam
WORLD NEWS
01-10-2025 11:30 HKT
Soccer Football - AFC Asian Cup - Group E - South Korea v Malaysia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - January 25, 2024 Malaysia fans inside the stadium before the match REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo
Soccer-Malaysian players banned after using forged documents to play qualifier vs Vietnam
WORLD NEWS
27-09-2025 19:54 HKT
US Secretary of State Marco Rubio meets with China's Foreign Minister Wang Yi during the 58th ASEAN Foreign Ministers’ meeting and related meetings at the Convention Centre in Kuala Lumpur on July 11, 2025. MANDEL NGAN/Pool via REUTERS/File Photo
Rubio spoke Wednesday with China's Wang Yi, State Department says
CHINA NEWS
11-09-2025 10:37 HKT
Former principal jailed over 4 years for leaking exam papers to lover’s tutoring center
HONG KONG NEWS
03-11-2025 18:02 HKT
(File Photo)
HK may welcome another typhoon with increased rainfall
HONG KONG NEWS
05-11-2025 14:10 HKT
Lam was arrested in September 2023
Police charge 16 including influencer Joseph Lam in $1.6B JPEX crypto fraud case
WEALTH & INVESTMENT
23 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.