logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Russia faces a shrinking and aging population and tries restrictive laws to combat it

WORLD NEWS
36 mins ago
logo
logo
logo
FILE – People walk from Red Square with St. Basil’s Cathedral in the background in Moscow, Russia, Thursday, Aug. 14, 2025. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)
FILE – People walk from Red Square with St. Basil’s Cathedral in the background in Moscow, Russia, Thursday, Aug. 14, 2025. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)
Russiashrinking populationaging populationrestrictive laws

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium June 17, 2022. REUTERS/Yves Herman/File Photo
China vows measures in response to EU's Russia-related sanctions
MARKET
23-10-2025 23:00 HKT
European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium. (Reuters)
EU lists two Chinese refineries, trader Chinaoil in 19th package of Russia sanctions
MARKET
23-10-2025 17:47 HKT
Polish Deputy Prime Minister and Foreign Minister Radoslaw Sikorski attends the Warsaw Security Forum, in Warsaw, Poland September 29, 2025. Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS
Poland warns Russia's Putin against crossing its airspace for Trump summit
WORLD NEWS
21-10-2025 19:56 HKT
Russia's Deputy Prime Minister Alexander Novak attends a session of the Russian Energy Week international forum in Moscow, Russia, October 15, 2025. REUTERS/Ramil Sitdikov
Russia pushes back against Trump warning that the Russian economy is near collapse
WORLD NEWS
15-10-2025 20:38 HKT
A person uses an electronic system for tickets for a screening of French director Cedric Klapisch's dramatic comedy "Colours of Time" ("La venue de l'avenir") - recently premiered at the 78th edition of the Cannes Film Festival, at a cinema in Moscow on September 23, 2025. Photo by OLESYA KURPYAYEVA / AFP
French cinema booms in Russia despite political rift
WORLD NEWS
15-10-2025 15:39 HKT
Exiled Russian former opposition oligarch Mikhail Khodorkovsky, speaks during a demonstration marking the upcoming anniversary of 1,000 Days since Russia's invasion of Ukraine, outside the Russian Embassy in London, Britain, November 17, 2024. REUTERS/Hollie Adams
Russia accuses Khodorkovsky and other exiled opponents of plotting to seize power
WORLD NEWS
14-10-2025 19:31 HKT
French President Emmanuel Macron and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrive to chair the Coalition of the Willing Summit at Elysee presidential palace in Paris, France, September 4, 2025. Ludovic Marin/Pool via REUTERS/File Photo
How Ukraine's European allies fuel Russia's war economy 
WORLD NEWS
10-10-2025 16:13 HKT
This aerial picture taken on October 1, 2025 off the coast of the western France port of Saint-Nazaire shows the tanker Boracay from Russia's so-called "shadow fleet" suspected of being involved in drone flights over Denmark which sailed off the Danish coast between September 22 and 25, with a boat of the French Navy in the background. (Photo by Damien MEYER / AFP)
Russia-linked tanker stopped by France resumes voyage: vessel trackers
WORLD NEWS
03-10-2025 19:29 HKT
A view shows Panama-flagged vessel "Eventin" off the shore of Sassnitz, Germany, April 16, 2025. REUTERS/Tobias Schlie
France arrests captain, first officer of detained tanker thought to be part of Russia's 'shadow fleet'
WORLD NEWS
02-10-2025 20:50 HKT
Tokyo 2020 Paralympic Games - The Tokyo 2020 Paralympic Games Closing Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - September 5, 2021. The International Paralympic Committee President Andrew Parsons waves the Paralympic flag during the closing ceremony REUTERS/Issei Kato/File Photo
International Paralympic Committee lifts partial suspensions of Russia, Belarus
WORLD NEWS
27-09-2025 18:05 HKT
logo
(Video) Police issue 31 summonses in minibus seatbelt crackdown
HONG KONG NEWS
24-10-2025 13:54 HKT
Mainland tourist accuses MTR staff of pocketing Octopus refund
HONG KONG NEWS
23-10-2025 19:00 HKT
Father finds son dead in suspected auto-erotic asphyxiation pose
HONG KONG NEWS
24-10-2025 13:41 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.