logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Over 1,000 enter Thailand from Myanmar after scam hub raid

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Photo by SAROT MEKSOPHAWANNAKUL / THAI NEWS PIX / AFP People from various countries, who were working in the KK Park compound in Myanmar, wait to board a boat with their belongings to cross over from Myanmar to Thailand via the Moei river, as seen from Mae Sot District, Tak Province area on October 24, 2025.
Photo by SAROT MEKSOPHAWANNAKUL / THAI NEWS PIX / AFP People from various countries, who were working in the KK Park compound in Myanmar, wait to board a boat with their belongings to cross over from Myanmar to Thailand via the Moei river, as seen from Mae Sot District, Tak Province area on October 24, 2025.
ThailandMyanmarscam centersscam hub raid

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Thailand's Prime Minister Anutin Charnvirakul looks on ahead of the delivery of the policy statements of the Council of Ministers to the parliament, at the parliament house, in Bangkok, Thailand, September 29, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Thailand expects to hold election on March 29, senior goverment official says
WORLD NEWS
3 hours ago
Thai military personnel walk near the forested disputed border between Thailand and Cambodia in the Chong Bok area, following the first incident on July 16 that severed a Thai soldier’s left ankle while he was on patrol, in Ubon Ratchathani province, Thailand, August 27, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Thailand and Cambodia make progress towards peace deal, Thai defence minister says
WORLD NEWS
23-10-2025 18:26 HKT
Multinational victims of scam centres, who were trafficked into working in Myanmar and were sent to Thailand on February 12 amid a mounting crackdown on scam centres operating along a porous border, queue to get food at a shelter inside the 310th Military District (Fort Wachiraprakan), as they wait for their embassies to pick them up, in Tak province, Thailand February 19, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Myanmar scam centre raid sends hundreds fleeing to Thailand
WORLD NEWS
23-10-2025 15:32 HKT
Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP Thailand's former Prime Minister Thaksin Shinawatra poses with his daughter Thailand's sacked prime minister Paetongtarn Shinawatra as they arrive at the Supreme Court in Bangkok on September 9, 2025, ahead of a ruling on whether he properly served a prison term in 2023.
Thailand's ex-PM Paetongtarn quits as party leader
WORLD NEWS
22-10-2025 15:52 HKT
A hooded man holds a laptop computer as cyber code is projected on him in this illustration picture taken on May 13, 2017. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
UN cybercrime pact to be signed in Hanoi raises hopes, concerns
WORLD NEWS
22-10-2025 14:47 HKT
In this image provided by the Myanmar military on Oct. 19, 2025, soldiers stand next to Starlink machines as they seize KK Park online scam center in Myawaddy township, Karen State, Myanmar. (The Myanmar Military True News Information Team via AP)
Myanmar military shuts down a major cybercrime center and detains over 2,000 people
WORLD NEWS
21-10-2025 15:00 HKT
This handout photo taken and released by the Royal Thai Government on October 16, 2025 shows Thailand prime minister Anutin Charnvirakul and his wife Thananon Niramit being welcomed upon arrival for an official state visit at Wattay International Airport in Vientiane. (Photo by Handout / ROYAL THAI GOVERNMENT / AFP)
Thailand ex-PM Abhisit reinstated as conservative party leader
WORLD NEWS
18-10-2025 21:10 HKT
South Korea's Second Vice Foreign Minister Kim Jin-a (R) arrives for a meeting at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation building in Phnom Penh on October 17, 2025. Photo by TANG CHHIN SOTHY / AFP
Sixty South Koreans to return home Saturday after Cambodia detention
WORLD NEWS
17-10-2025 12:35 HKT
Vehicles drive past the Prince International Plaza in Phnom Penh on October 15, 2025. Photo by TANG CHHIN SOTHY / AFP
Cambodia's Prince Group, target of US and UK sanctions
WORLD NEWS
16-10-2025 12:30 HKT
This aerial photo taken on September 17, 2025 shows the KK Park complex in Myanmar's eastern Myawaddy township, as pictured from Mae Sot district in Thailand's border province of Tak. Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
Myanmar scam cities booming despite crackdown -- using Musk's Starlink
WORLD NEWS
14-10-2025 10:11 HKT
Father finds son dead in suspected auto-erotic asphyxiation pose
HONG KONG NEWS
5 hours ago
Pregnant couple falls to death in Tuen Mun after rejected abortion
HONG KONG NEWS
19-10-2025 18:04 HKT
Central Kowloon Bypass Yau Ma Tei Section to open on Dec 21: sources 
HONG KONG NEWS
22-10-2025 21:59 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.