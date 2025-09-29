Trump says he will tell US military leaders "we love them"

Read More
Kimmel boycott ends as US TV companies put him back on air
27-09-2025 14:47 HKT
Polish PM warns against 'illusions' over Trump's Ukraine rhetoric
26-09-2025 00:41 HKT
China leads nations with new climate plans, defying US climate denial
25-09-2025 11:04 HKT
TV host Kimmel says 'anti-American' for govt to threaten comedians
24-09-2025 18:10 HKT
New York's finance sector faces risks from Trump visa crackdown
24-09-2025 14:54 HKT
Escalatorgate: White House urges probe into Trump UN malfunctions
24-09-2025 13:49 HKT